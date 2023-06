Idealnie gładka skóra latem

PODSTAWA TO REGULARNE ZŁUSZCZANIE

Pomaga ono usunąć martwe komórki naskórka – które mogą zatykać pory – poprawia teksturę, rozjaśnia i wspomaga ładne napięcie skóry. Jeśli możesz – przestaw się na peelingi chemiczne wykorzystujące kwasy - takie jak: kwas salicylowy, kwas mlekowy lub kwas glikolowy. Zacznij od takiego zabiegu raz w tygodniu i stopniowo możesz zwiększyć stosowanie ich na ciele do 2-3 razy w tygodniu, jeśli skóra nie reaguje podrażnieniem. Regularne złuszczanie przydaje się szczególnie tym miejscom, które golimy – pachy czy łydki, ale także na plecach, gdzie skóra jest zazwyczaj grubsza.

WYPRÓBUJ:

Nuxe Body Rewitalizujący peeling do ciała Rêve de Thé 100 zł/ 150ml

oferuje efekt nawilżenia oraz zniewalający zapach zielonej herbaty. Wmasowany w wilgotną skórę zachwyca zmysły, a przy tym skutecznie usuwa martwy naskórek, pozostawiając skórę odżywioną i odnowioną. Złuszcza, Wygładza, Orzeźwia.

WYPRÓBUJ:

Nowy, zmysłowy dezodorant Clean Beauty marki Eisenberg - I AM 229 zł /100 ml

to produkt, który zadba o świeżość, a jednocześnie będzie łagodny dla skóry pach. Elegancki aromat (harmonia kwiatowych, korzennych i owocowych nut) neutralizuje zapachy ciała, nie blokując naturalnych procesów pocenia się. Formuła spray’u bez użycia gazu (ale też bez alkoholu) sprawdzi się przy wrażliwej skórze i jest przyjazna także dla środowiska.

CHCESZ MIEĆ ZDROWĄ PIĘKNĄ SKÓRĘ? NAWILŻAJ JĄ SYSTEMATYCZNIE!

To naprawdę kluczowy krok. Skóra jest dzięki temu gładsza, pulchniejsza, a dodatkowo bardziej odporna na wszelkie zewnętrzne ataki – w tym chociażby promieniowanie słoneczne. Dobre nawilżenie polega na utrzymaniu wody w naskórku – dlatego sięgaj po produkty, które nie tylko dostarczają wodę, ale także zapobiegają jej uciekaniu.

WYPRÓBUJ:

Sesderma Acglicolic Classic Mleczko do ciała 133 zł/200 ml

dzięki zawartości kwasu glikolowego ma właściwości złuszczające, nawilżające oraz opóźniające efekty starzenia. Odżywia, uspokaja i wygładza skórę, doskonale się wchłania, nie pozostawiając uczucia tłustości. Zawarty w Acglicolic Classic kwas glikolowy pobudza syntezę kolagenu, usuwa martwe komórki, wygładza powierzchnię skóry. Komórki macierzyste mikołajka nadmorskiego pomagają skórze w regeneracji.

WYPRÓBUJ:

YOSKINE Tsubaki Slim Body Japoński olejek do ciała przeciw rozstępom i cellulitowi 49,99 zł/ 200 ml

zawiera czysty olej Tsubaki (olej z nasion kamelii japońskiej, bogaty w kwasy: linolowy i oleinowy) oraz olej z japońskiej herbaty Matcha bogaty w kofeinę i skoncentrowane formy witamin C i E. Niweluje widoczny na skórze cellulit oraz redukuje istniejące rozstępy. Już po pierwszych dniach stosowania skóra nabiera miękkości, jest lepiej nawilżona i wyraźnie wygładzona.

UKOJENIE MILE WIDZIANE.

Bez względu na rodzaj skóry możesz latem doświadczyć przesuszenia, podrażnienia, pojawienia się stanów zapalnych czy krostek. Ekstremalne warunki pogodowe to wyzwanie dla naszego naskórka. Jak reagować? Spokojnie. Przede wszystkim daj skórze odpocząć i traktuj ją wyłącznie najdelikatniejszymi produktami. Daj jej klika dni na dojście do siebie. Jeśli po tym czasie nie widzisz poprawy – nie czekaj i idź do dermatologa. To nie boli a może zapobiec różnego rodzaju powikłaniom.

WYPRÓBUJ:

ZO® SKIN HEALTH Balancing Cleansing Emulsion 270 zł/ 200ml

to emulsja oczyszczająca, która w odróżnieniu od tradycyjnych roztworów środków powierzchniowo czynnych, zawiera stabilny układ dyspersji oleju w wodzie. Skutecznie emulguje, a następnie przy pomocy wody usuwa zanieczyszczenia oraz sebum. Myjąc, zachowuje działanie emoliencyjne i łagodzące. By uniknąć wszelkich podrażnień, wykorzystuje niepieniącą się technologię oczyszczania. Jest na tyle delikatna, że będzie idealnym wyborem dla skóry bardzo wrażliwej, skłonnej do atopii i alergicznej.

