To najgorszy błąd podczas mycia włosów. Światowej sławy fryzjer grzmi: Są matowe i poplątane. Zdradził swój niezawodny trik

Każdy z nas myje włosy przynajmniej kilka razy w tygodniu i mogłoby się wydawać, że nie jest to skomplikowana czynność. Jednak okazuje się, że wiele osób nie potrafi robić tego prawidłowo. Problem dotyczy zwłaszcza kobiet posiadających dłuższe pasma. O złych nawykach podczas mycia włosów opowiedział jeden z najpopularniejszych fryzjerów. Brad Mondo co prawda specjalizuje się głównie w strzyżeniu i upięciach, jednak na swoim kanale na YouTube niejednokrotnie podkreślał, jak ważna w utrzymaniu zdrowych włosów, jest ich odpowiednia pielęgnacja. Teraz poruszył temat mycia włosów. Zdaniem fryzjera sporo osób nie wie, jak to robić prawidłowo i nie zdaje sobie nawet sprawy, że popełnia jeden kluczowy błąd. W efekcie włosy plączą się i stają się matowe, a nawet przesuszone. Chodzi tu o zbyt intensywne szorowanie skóry głowy i pasm podczas ich mycia. "Wielu ludzi ma skłonność do przesadnego tarcia. Myślimy, że im mocniejsze drapanie, tym lepszy efekt. To rzeczywiście może być przyjemne, ale zazwyczaj przesadzamy. W efekcie włosy są poplątane i zmatowione. Nie powinnaś tego robić, bo to prowadzi do podrażnień" - tłumaczy Mondo.

Fryzjer tłumaczy, jak prawidłowo myć włosy

Przy okazji Brad Mondo zdradził swój niezawodny trik na mycie włosów, który sprawi, że będą nie tylko czyste, ale też lśniące i grube. Stylista poleca zastąpić okrężne ruchy, metodą z boku na bok. Na czym ona polega? "Po prostu włóż palce między włosy i zacznij delikatnie pocierać – do przodu i do tyłu. Nie kręć piruetów, bo wtedy je poplączesz. Technika z boku na bok jest zdecydowanie delikatniejsza" - zaznacza fryzjer. Co więcej, ważna jest temperatura wody, którą polewamy pasma - najlepiej, aby była letnia.

