Idealny duet pielęgnacyjny: kwasy i ceramidy

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-11-23 14:32

Sezon jesienno-zimowy to czas na silniejsze składniki aktywne w pielęgnacji, które potrafią realnie zmienić wygląd skóry. Na pierwszy plan wychodzą kwasy i ceramidy, które dbają o wyrównanie kolorytu i wygładzenie skóry. To właśnie wokół tej synergii warto budować jesienny skincare, łącząc intensywnie działające sera z kojącymi kremami ceramidowymi. Obydwa rodzaje produktów znajdują się w ofercie Routines, pozwalając wesprzeć naturalną równowagę skóry, jednocześnie działając na wyzwania przed nią stawiane. Dzięki temu codzienna pielęgnacja jest zarówno skuteczna, jak i komfortowa.

Po pierwsze: odbudowa skóry

W chłodniejszych miesiącach zmieniają się warunki, w których funkcjonuje skóra – przede wszystkim zmniejsza się nasłonecznienie, dzięki czemu możliwe jest bezpieczne wprowadzenie do pielęgnacji silniej działających składników. To moment, w którym intensywnie działające sera od marki Routines sprawdzą się najlepiej. Serum z kwasem azelainowym pomoże wyrównać koloryt, zredukować przebarwienia, wyregulować wydzielanie sebum i zmniejszyć widoczność porów, dając efekt wyraźnie zdrowszej cery. Z kolei serum z retinalem działa na skórę wygładzająco, poprawiając jej strukturę i zwalczając pierwsze oznaki starzenia, a zawarte w formule oleje roślinne i peptydy, wspierają regenerację, jednocześnie nie obciążając skóry. Oba produkty dobrze wpisują się w jesienną rutynę pielęgnacyjną – taką, która pozwala pracować nad jej kondycją, kiedy warunki do stosowania mocniejszych składników są lepsze.

Po drugie: wsparcie bariery ochronnej

Aktywne składniki działają skutecznie, jednak przy ich stosowaniu należy pamiętać o odpowiednim balansie, który zapewnia Krem ceramidowy na noc od Routines. Dzięki połączeniu ceramidów, ektoiny i emolientów wspiera odbudowę bariery hydrolipidowej, łagodzi podrażnienia i zapewnia komfort nawet najbardziej wrażliwej skórze. Stosowany po serum z kwasem azelainowym lub retinalem działa jak naturalne „zabezpieczenie”, wzmacniając efekt kuracji i zapobiegając przesuszeniu.

Dlaczego właśnie teraz?

W sezonie jesienno-zimowym powietrze staje się bardziej suche, a skóra szybciej traci nawilżenie. To właśnie wtedy cera szczególnie potrzebuje odbudowy bariery hydrolipidowej, którą skutecznie wspierają ceramidy. Jednocześnie, dzięki mniej intensywnemu nasłonecznieniu, jesień i zima dają przestrzeń na bezpieczne włączenie kwasów do rutyny pielęgnacyjnej. Połączenie tych dwóch grup składników pozwala dostosować pielęgnację do aktualnych warunków, kompleksowo dbając o kondycję skóry.

