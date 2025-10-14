Idealny makijaż kosmetykami polskiej marki swederm. Kolekcja, której misją są prostota, uniwersalność i jakość

W dobie, gdy świadoma pielęgnacja jest priorytetem, a makijaż staje się jej uzupełnieniem, swederm udowadnia, że ten proces może być całkowicie bezkompromisowy. Każdy z poniższych produktów został zaprojektowany z myślą o komforcie noszenia i nieobciążaniu skóry.

Definicja makijażu swederm: minimalizm i naturalność

W ofercie swederm znajdują się kosmetyki, które pozwalają na stworzenie makijażu perfekcyjnego – od konturu po błysk na ustach. Ich obecność w kosmetyczce minimalizuje wysiłek, jednocześnie maksymalizując efekt nieskazitelnej i zadbanej cery.

UNIVERSAL STONE

Uniwersalny wypiekany puder

Niezwykle lekki puder o delikatnie piaskowym odcieniu. Doskonale utrwala makijaż, subtelnie wyrównuje koloryt i nadaje zdrowy, promienny blask, bez niepożądanego efektu matu. Jest odpowiednim wyborem dla cery suchej.

W składzie ma pielęgnujące oleje ze słodkich migdałów i makadamia, a także witaminę A o właściwościach regenerujących i opóźniających starzenie.

BRONZING STONE

Wypiekany bronzer

Gwarantuje długotrwały efekt skóry muśniętej słońcem bez uczucia ciężkości. Dzięki wysokiej pigmentacji jest idealny zarówno do subtelnego ocieplenia kolorytu, jak i do precyzyjnego konturowania.

Odpowiedni dla każdego typu skóry. Wzbogacony o naturalny minerał mika, wykorzystuje jego zdolność do odbijania światła, co przekłada się na natychmiastowy efekt optycznie gładszej i jaśniejszej cery.

MAGNETIC NOIR

Tusz do rzęs

Maskara zapewniająca wielowymiarowy efekt: podkręcenie, objętość i ultraczerń. Formuła jest wzbogacona o naturalne substancje kondycjonujące, takie jak olej rycynowy, witamina E i wosk carnauba. Zawiera także nawilżającą lecytynę oraz działający antybakteryjnie ekstrakt z nagietka lekarskiego.

Tusz nie skleja rzęs, nie osypuje się i nie pozostawia grudek, dając efekt uwydatnionego i wyrazistego spojrzenia.

CHAMELEON LIP BALM

Balsam do ust reagujący z pH

Odżywczy sztyft do ust, kwintesencja pielęgnacji i subtelnego koloru. Bogata formuła zawiera masło shea, oleje z nasion słonecznika i bawełny oraz witaminy A i E, które głęboko regenerują, wygładzają i niwelują problem spierzchniętych ust.

Balsam zapewnia długotrwałe nawilżenie, a dzięki reakcji z naturalnym pH skóry podbija naturalną barwę, oferując efekt zdrowego, świeżego i zmysłowego blasku.

LIQUID CHAMELEON

Błyszczyk do ust reagujący z pH

Przenosi makijaż na wyższy poziom. Oprócz pigmentów reagujących na pH, formuła została wzbogacona o silnie pielęgnujące elementy, takie jak ceramidy oraz składniki z oleju kokosowego. Zapewnia to ustom intensywną ochronę przed wysuszeniem i długotrwałe nawilżenie.

Liquid Chameleon PH tworzy na wargach lustrzany, nieklejący się blask, który optycznie je powiększa, gwarantując efekt soczystych i pełnych ust.

LIP BALM

Balsamy do ust

Nowość: regenerujące balsamy w wygodnym opakowaniu doypack, dostępne w pięciu intrygujących smakach: melonowym, arbuzowym, wiśniowym, waniliowym i czekoladowym.

W sam raz do codziennej, intensywnej ochrony. Dzięki składnikom takim jak wosk pszczeli, masło shea, masło kakaowe oraz bogatej kompozycji naturalnych olejów balsamy koją i regenerują.