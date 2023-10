Idealny tusz do rzęs na jesień! Podkreśl swoje spojrzenia i nadaj rzęsom spektakularnej długości i objętości

To będzie modny manicure na zimę 2023/2024. Zupełnie nowe lakiery do paznokci, które sprawią, że zrezygnujesz z klasycznej hybrydy

Tusz do rzęs to absolutna podstawa makijażu. Nawet osoby, które na co dzień nie malują się, często podkreślają oczy właśnie przy pomocy mascary. To bardzo prosty sposób na optyczne powiększenie oka i sprawienie, że nasze spojrzenie będzie bardziej wyraziste i przyciągające uwagę. Historia tuszu do rzęs sięga czasów antycznych. Już w starożytności, Egipcjanki do podkreślenia rzęs stosowały między innymi mieszaniny sadzy, oliwy i białka. W czasach nam bliższych pierwszy tusz do rzęs wypuścił na rynek Eugene Rimmel, który w 1860 roku wyprodukował kosmetyk oparty na sproszkowanym węglu i wodzie. Pierwsza prawdziwa mascara powstała w 1913 roku i została stworzona przez chemika T.L. Williamsa, który chcąc pomóc zdradzanej przez narzeczonego siostrze wymyślił produkt, który podkreśla spojrzenie.

Na rynku znajdziesz tusze do rzęs z różnymi szczoteczki. Do najpilniejszych należą:

w kształcie grzebienia - idealne do krótkich rzęs,

silikonowe o włoskach różnej długości - idealne do pokręcenia i wywinięcia rzęs,

w kształcie stożka - idealna do podkreślenia najmniejszych włosków,

klasyczna z włosia - dobrze pogrubia oraz podkreśla rzęsy.

Najlepsze tusze do rzęs na jesień

YVES SAINT LAURENT - Lash Clash – nadający ekstremalnej objętości tusz do rzęs

Przesuwaj granice w makijażu oczu. Tusz do rzęs Yves Saint Laurent Lash Clash Extreme Volume dla dodatkowej objętości nadaje rzęsom gęstość, maksymalną długość i ultra czarną powierzchnię. Wystarczy 5 pociągnięć opatentowaną szczoteczką XXL i możesz zwiększyć objętość swoich rzęs nawet o 200%.

CHARLOTTE TILBURY - PILLOW TALK PUSH UP LASHES - tusz do rzęs wydłużający

Pillow Talk Push Up Lashes zapewnia długotrwałą objętość, wydłużenie i 24-godzinny nieobciążający efekt liftingu.Innowacyjna szczoteczka ma płaską stronę do nakładania tuszu i stronę do rozczesywania, z włosiem docierającym do każdej rzęsy od nasady aż po końce. Dzięki diamentowemu kształtowi włosie dopasowuje się do kształtu oka, zapewniając efekt otwartego spojrzenia.

Estée Lauder - Turbo Lash High Powered Mascara

Turbo Lash High-Powered Mascara to lekka formuła pogrubiająca i podkreślająca każdą pojedynczą rzęsę i dodająca jej objętości dzięki pluszowym wypełniaczom błyskawicznie zapewniającym efekt spektakularnej długości, objętości i wymiaru.Nasycona kompleksem w 100% naturalnie pozyskiwanych olejków arganowego, z naparstnicy i marakui formuła chroni, ożywia i wzmacnia rzęsy dodając im w miarę regularnego stosowania gęstości i objętości. Dzięki trwałemu, gładkiemu wykończeniu, które nie zbryla się, nie ściera ani nie pozostawia smug mascara Turbo Lash zapewnia całodzienny efekt wydłużonych, podkręconych i pogrubionych w spektakularnym stopniu rzęs.

