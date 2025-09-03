Idzie jesień - czas wziąć się za zmarszczki. Polska marka, jako jedyna w kraju, przygotowała tak wyjątkowy kosmetyk

Kwasy retinowe a estry kwasu adapalenu: czym się różnią?

W świecie retinoidów znajdziemy różne formy tych cennych składników. Do najpopularniejszych należą retinoidy oraz nowszej generacji estry kwasu adapalenu. Czym się różnią?

Retinoidy działają bezpośrednio na skórę, wykazując silne działanie przeciwstarzeniowe i złuszczające. Są skuteczne, ale mogą być bardziej drażniące dla skóry, szczególnie na początku stosowania.

Estry kwasu adapalenu w skórze przekształcają się do aktywnej formy – kwasu adapalenowego. Charakteryzują się dobrą tolerancją i są mniej drażniące niż klasyczne kwasy retinowe, przy zachowaniu wysokiej skuteczności w zakresie poprawy jędrności skóry, redukcji zmarszczek i wyrównania kolorytu. Dodatkowo kwas adapalenowy wykazuje działanie przeciwzapalne, co jest korzystne dla osób z cerą problematyczną.

BasicLab na jesień: postaw na nowoczesną pielęgnację!

Marka BasicLab oferuje dwa innowacyjne sera z estrami kwasu adapalenu, które idealnie wpisują się w jesienną pielęgnację przeciwzmarszczkową:

1. BasicLab Stymulujące serum wyrównujące, 0,3% estru kwasu adapalenu, 5% kompleksu polipeptydu kolagenowego, 0,25% PDRN, Odnowa i Redukcja

To serum to połączenie nowoczesnego estru kwasu adapalenu o stężeniu 0,3% z innymi silnie działającymi składnikami aktywnymi:

5% kompleks polipeptydu kolagenowego: stymuluje produkcję kolagenu, poprawiając jędrność i elastyczność skóry oraz redukując drobne linie i zmarszczki.

0,25% PDRN (polideoksyrybonukleotyd): wspomaga regenerację skóry na poziomie komórkowym, przyspiesza gojenie i działa antyoksydacyjnie.

Dzięki takiemu połączeniu serum nie tylko skutecznie walczy z oznakami starzenia, ale także wspiera regenerację skóry i minimalizuje ryzyko podrażnień związane ze stosowaniem retinoidów. Jest to doskonały wybór dla osób rozpoczynających swoją przygodę z retinoidami lub dla cer wrażliwych poszukujących skutecznej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej.

2. BasicLab Stymulujące serum wyrównujące, 0,5% estru kwasu adapalenu, 10% kompleksu polipeptydu kolagenowego, 0,5% PDRN, retinal, Odnowa i Redukcja

To mocniejsze serum zawiera wyższe stężenie estru kwasu adapalenu (0,5%), wzbogacone dodatkowo o retinal. Takie połączenie zapewnia jeszcze intensywniejsze działanie przeciwzmarszczkowe i ujędrniające. Formuła została wzbogacona o:

10% kompleks polipeptydu kolagenowego: jeszcze silniej stymuluje syntezę kolagenu i elastyny.

0,5% PDRN: wspomaga intensywną regenerację i ochronę skóry przed czynnikami zewnętrznymi.

Retinal: kolejna forma retinoidu o silnym działaniu przeciwstarzeniowym i złuszczającym.

To serum jest przeznaczone dla osób z bardziej widocznymi oznakami starzenia oraz dla tych, których skóra dobrze toleruje retinoidy i potrzebuje mocniejszego bodźca do odnowy. Dzięki zawartości zarówno estru kwasu adapalenu jak i retinalu efekty działania są szybciej zauważalne.

i Autor: BasicLab/ Materiały prasowe