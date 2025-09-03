Idzie jesień - czas wziąć się za zmarszczki. Polska marka, jako jedyna w kraju, przygotowała tak wyjątkowy kosmetyk

Kwasy retinowe a estry kwasu adapalenu: czym się różnią?
W świecie retinoidów znajdziemy różne formy tych cennych składników. Do najpopularniejszych należą retinoidy oraz nowszej generacji estry kwasu adapalenu. Czym się różnią?
Retinoidy działają bezpośrednio na skórę, wykazując silne działanie przeciwstarzeniowe i złuszczające. Są skuteczne, ale mogą być bardziej drażniące dla skóry, szczególnie na początku stosowania.
Estry kwasu adapalenu w skórze przekształcają się do aktywnej formy – kwasu adapalenowego. Charakteryzują się dobrą tolerancją i są mniej drażniące niż klasyczne kwasy retinowe, przy zachowaniu wysokiej skuteczności w zakresie poprawy jędrności skóry, redukcji zmarszczek i wyrównania kolorytu. Dodatkowo kwas adapalenowy wykazuje działanie przeciwzapalne, co jest korzystne dla osób z cerą problematyczną.
BasicLab na jesień: postaw na nowoczesną pielęgnację!
Marka BasicLab oferuje dwa innowacyjne sera z estrami kwasu adapalenu, które idealnie wpisują się w jesienną pielęgnację przeciwzmarszczkową:
1. BasicLab Stymulujące serum wyrównujące, 0,3% estru kwasu adapalenu, 5% kompleksu polipeptydu kolagenowego, 0,25% PDRN, Odnowa i Redukcja
To serum to połączenie nowoczesnego estru kwasu adapalenu o stężeniu 0,3% z innymi silnie działającymi składnikami aktywnymi:
- 5% kompleks polipeptydu kolagenowego: stymuluje produkcję kolagenu, poprawiając jędrność i elastyczność skóry oraz redukując drobne linie i zmarszczki.
- 0,25% PDRN (polideoksyrybonukleotyd): wspomaga regenerację skóry na poziomie komórkowym, przyspiesza gojenie i działa antyoksydacyjnie.
- Dzięki takiemu połączeniu serum nie tylko skutecznie walczy z oznakami starzenia, ale także wspiera regenerację skóry i minimalizuje ryzyko podrażnień związane ze stosowaniem retinoidów. Jest to doskonały wybór dla osób rozpoczynających swoją przygodę z retinoidami lub dla cer wrażliwych poszukujących skutecznej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej.
2. BasicLab Stymulujące serum wyrównujące, 0,5% estru kwasu adapalenu, 10% kompleksu polipeptydu kolagenowego, 0,5% PDRN, retinal, Odnowa i Redukcja
To mocniejsze serum zawiera wyższe stężenie estru kwasu adapalenu (0,5%), wzbogacone dodatkowo o retinal. Takie połączenie zapewnia jeszcze intensywniejsze działanie przeciwzmarszczkowe i ujędrniające. Formuła została wzbogacona o:
- 10% kompleks polipeptydu kolagenowego: jeszcze silniej stymuluje syntezę kolagenu i elastyny.
- 0,5% PDRN: wspomaga intensywną regenerację i ochronę skóry przed czynnikami zewnętrznymi.
- Retinal: kolejna forma retinoidu o silnym działaniu przeciwstarzeniowym i złuszczającym.
To serum jest przeznaczone dla osób z bardziej widocznymi oznakami starzenia oraz dla tych, których skóra dobrze toleruje retinoidy i potrzebuje mocniejszego bodźca do odnowy. Dzięki zawartości zarówno estru kwasu adapalenu jak i retinalu efekty działania są szybciej zauważalne.