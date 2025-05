Ikona lata: jorty w kolekcji Levi’s® Wiosna/Lato 2025

Bestsellerowa kolekcja limitowana The Ritual Of Yozakura na stałe dołącza do oferty Rituals

W kolekcji damskiej jorty zyskują nową energię dzięki nowoczesnym krojom – od ultraluźnych po starannie skrojone modele sięgające do połowy uda. Model Baggy Dad Jort, w klimacie „pożyczone od chłopaka”, to esencja swobody, podczas gdy Mid-Thigh Short wprowadzają bardziej dopracowany, miejski sznyt. W tym sezonie to denim definiuje letni styl - lekki, wyrazisty i gotowy na każdą okazję.

Jorty wciąż są kluczowym elementem męskich outfitów. Królują luźne fasony, dłuższe nogawki i bezpretensjonalny vibe. Model 478 Baggy Short to esencja swobody – szeroka nogawka i wygodny krój idealnie łączą się z t-shirtami w klimacie vintage albo krótkimi koszulami, tworząc wygodne miejskie outfity. Nowością są Baggy Capri – inspirowane nurtem DIY, sięgające do połowy łydki. To propozycja dla tych, którzy nie boją się wyrazistego stylu i szukają alternatywy dla klasycznych szortów. Capri świetnie wyglądają zarówno w połączeniu ze skarpetkami i mokasynami, jak i w bardziej streetwearowej wersji z luźnym tank topem.

Ta kolekcja to świetna baza do wyrażania siebie. Niezależnie od tego, czy wybierzesz luźne oversize'y czy dopasowane fasony, modele Levi’s® dodadzą stylizacjom świeżości i nowej energii.

Modele z kolekcji Wiosna/Lato '25 są już dostępne w sprzedaży na Levi.com, w aplikacji Levi's® i w wybranych sklepach Levi's®.

i Autor: materiały prasowe Levis

