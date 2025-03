In The Spotlight! Poczuj się jak gwiazda filmowa z Armani beauty

Makijaż Armani beauty In The Spotlight

Armani to dom mody, który od lat ubierał gwiazdy filmowe. Na pięknych strojach wcale nie kończąc, a dopełniając je szytym na miarę makijażem. Make-up w przeciwieństwie do wyjątkowych kreacji nie potrzebuje szczególnych okazji, by stać się naszym towarzyszem. Codziennie każdy może zostać reżyserem swojego własnego momentu i znaleźć się w centrum uwagi, a wydarzenie In The Spotlight było tego celebracją. Okazją, żeby wejść w światła reflektorów, odkryć w sobie gwiazdę i nie tylko docenić chwilę, ale odtwarzać to uczucie dzień po dniu z pomocą makijażu. Armani beauty i kino to duet, który świetnie się dopełnia. Wzajemne inspiracje sprawiły, że tradycyjne kanony filmowe dały początek nowej wizji makijażu, który jest pełen dramaturgii, zmysłowy i przy tym kinowy.

Makijaż In The Spotlight ma aż 4 odsłony, które sprawiają, że nikt nie musi zamykać się w konkretnych ramach. Może podążać za trendami jednocześnie nie gubiąc przy tym siebie. The Iconic Look, The Romantic Look, The Captivating Look i The Mysterious Look to nie tylko kwestia osobistych preferencji makijażowych, ale przede wszystkim sposób, żeby podkreślić swoją osobowość. Nie chodzi tu bowiem o aktorską maskę, której nałożenia wymaga nowy angaż. Armani beauty od lat podkreśla naturalność i pomaga odgrywać własną rolę każdej kobiecie, która sięgnie po kosmetyki marki. Ikoniczny, romantyczny, urzekający i tajemniczy makijaż to zatem sposób, żeby lepiej wczuć się to, kim jest się na co dzień i niezależnie od sytuacji czuć się jak w blasku reflektorów.

Armani beauty i świat filmu

Na czerwony dywan Armani beauty przybyło wielu przyjaciół marki. Zarówno reprezentantów świata kina, jak i jedynie obserwujących go entuzjastów, których połączyła celebracja piękna w świetle reflektorów. Każdy z nich mógł przeżyć swoją filmową podróż nie tylko przechodząc po charakterystycznym czerwonym dywanie, ale również nagrywając własne treści w blasku świateł, by doświadczyć tych emocji w prawdziwym życiu. Wśród przedstawicielek świata kina, które mają już w tym duże doświadczenia były między innymi Aleksandra Adamska i Vanessa Aleksander. O tym, jak zwiększyć efekt z pomocą gwiazdorskiego makijażu, można był przekonać się z pierwszej ręki od National Face Designer Armani, Aleksandry Artychowskiej.

Wydarzenie uświetniły także występy muzyczne, które zostały mocno osadzone w świecie filmu za sprawą artystów. Pierwszy z nich należał do wybitnego aktora młodego pokolenia, Maciej Musiałowskiego, który zaprezentował własne aranżacje muzycznych przebojów i pokazał, jak łączy aktorski i wokalny talent. W drugim także nie zabrakło aktorskiej reprezentacji. Nikodem Rozbicki i Ignacy Liss, a więc aktorzy z pasją do muzyki, połączyli teatralne doświadczenie z kulturą muzyki elektronicznej. W efekcie powstał wyjątkowy performance z setem DJ-skim. In The Spotligt to jednak nie tylko pojedyncze wydarzenie, ale inspiracja do tego, żeby skupiać się na swoich potrzebach i na co dzień czuć się jak gwiazda w świetle reflektorów. Skrojony na miarę makijaż Armani beauty to jeden ze sposobów, żeby wcielić ten plan w codzienne życie.

i Autor: materiały prasowe Armani