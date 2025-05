INGLOT Freedom System - pełna wolność wyboru. Makijaż wyłącznie na Twoich zasadach!

Nowe cienie Freedom System od INGLOT to must-have w każdej kosmetyczce, niezależnie od tego, czy wolisz full make-up każdego dnia, jesteś fanką minimalizmu lub makijaż jest dla Ciebie opcją wyłącznie na specjalne okazje. Freedom System daje całkowitą wolność wyboru i niczego nie narzuca - to tylko od Ciebie zależy, jak skomponujesz swoją paletkę i jaki nadasz charakter swojemu lookowi.

Formuły Soft Matte, Sparkling i Twinkle umożliwiają stworzenie zarówno subtelnego makijażu dziennego, jak i wyrazistych, wieczorowych stylizacji. Dzięki odpowiedniej konsystencji cienie doskonale się blendują i nie osypują w ciągu dnia. Aby jeszcze bardziej przedłużyć ich trwałość, warto użyć bazę pod cienie do powiek Eye Shadow Keeper, która wzmacnia kolor i zapewnia jego intensywność przez wiele godzin.

Wraz z premierą nowej odsłony cieni kultowego systemu INGLOT, powstały nowe kasetki Flexi Freedom System z lusterkiem, w pięknym odcieniu beżu i czerni do wyboru. To praktyczne i stylowe rozwiązanie do przechowywania ulubionych wkładów INGLOT. Dzięki magnetycznemu systemowi, możesz tworzyć dowolne kompozycje z cieni, róży czy pudrów. Kasetka będzie Twoim makeupowym must have na lata - po zużyciu wystarczy wymienić sam wkład. Wbudowane lusterko sprawia, że kasetka świetnie sprawdzi się do poprawek w ciągu dnia.

Freedom System. Freedom of choice!

Opis cieni INGLOT Freedom System - trzy nowe formuły:

Cień do powiek Freedom System Soft Matte - nowa formuła Soft Matte daje efekt aksamitnego, gładkiego, matowego wykończenia bez osypywania się. Jego wyjątkowa konsystencja doskonale blenduje się na powiece, pozwalając na stopniowanie intensywności koloru. Idealnie sprawdzi się w makijażu dziennym, zapewniając elegancki i naturalny efekt, ale także jako podstawa mocniejszych wieczorowych stylizacji oraz również jako baza do intensywnych smoky eyes. Dzięki możliwości budowania koloru pozwala na subtelne cieniowanie i uzyskanie głębi spojrzenia. Nie zbiera się w załamaniach, nie obciąża powieki i perfekcyjnie współgra z innymi formułami, takimi jak Sparkling czy Twinkle. W gamie kolorów znajduje się 8 odcieni, w których dominują beże, ciepłe jasne oraz intensywnie ciemne brązy.

Cień do powiek Freedom System Twinkle - cień Twinkle zapewnia efekt intensywnego blasku na powiece. Cień zawiera iskrzące, rozświetlające drobinki, które odbijają światło, tworząc efekt wielowymiarowego połysku. Można go aplikować na sucho, aby uzyskać subtelny glow, lub w połączeniu z Duraline, aby uzyskać metaliczne, wodoodporne wykończenie. Idealny zarówno do podkreślenia wewnętrznych kącików oczu, jak i stworzenia efektownej świetlistego efektu na całej powiece. Dzięki subtelnym drobinkom tworzy na powiece efekt tafli, który nie migruje i utrzymuje się przez cały dzień. Nie zbiera się w załamaniach, nie obciąża powieki i perfekcyjnie współgra z innymi formułami, takimi jak Sparkling czy Soft Matte. Paleta odcieni obejmuje 4 intensywne, nowe kolory – od iskrzących beży, przez odcienie brudnego złota, aż po głębokie brązy.

Cień do powiek Freedom System Sparkling to połączenie delikatnych, świetlistych małych drobinek z wyjątkowo lekką formułą, dzięki której cień wtapia się w skórę, dodając spojrzeniu subtelnego, migoczącego efektu. Świetnie sprawdzi się w makijażu na co dzień, nadając oczom świeżości, jak i w wieczorowych lookach jako finalny akcent na powiece. Dzięki trwałej formule nie osypuje się i pozostaje nienaruszony przez cały dzień. Nie zbiera się w załamaniach, nie obciąża powieki i perfekcyjnie współgra z innymi formułami, takimi jak Soft Matte czy Twinkle. Gama kolorystyczna zawiera 6 odcieni wokół rozświetlających beży oraz brązów, szarości i różu.

i Autor: materiały prasowe INGLOT