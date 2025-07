INGLOT prezentuje Beauty Routines z Val Garland

Val Garland to jedna z najbardziej cenionych i wpływowych makijażystek na świecie – znana z niepowtarzalnego stylu, niekonwencjonalnego podejścia i niezwykłej, kreatywnej energii. Jej imponujące portfolio obejmuje współprace z największymi ikonami mody XXI wieku. Tworzyła zarówno klasyczne, perfekcyjne looki, jak i ultranowoczesne koncepcje, eksperymenty awangardowe oraz artystyczne wizje. To makijażystka w najpełniejszym tego słowa znaczeniu – jedna z najbardziej znanych kreatorek wizerunku w świecie mody i urody. W lookach Beauty Routines stworzonych dla marki INGLOT wykreowała makijaże proste i bardzo praktyczne, do odtworzenia nie tylko przez profesjonalistów, ale przede wszystkim każdą i każdego z nas.

Bardzo ucieszyło mnie zaproszenie do współpracy i możliwość stworzenia stylizacji Beauty Routines we współpracy z INGLOT, marką znaną i wysoce cenioną przez makijażystów na całym świecie. Dla mnie INGLOT oznacza produkty o wysokiej jakości, które naprawdę działają; pozwalają mi wyrazić moją kreatywność jako artystki. Portfolio produktów do makijażu INGLOT spełnia najwyższe oczekiwania, za każdym razem. - tak współpracę skomentowała Val Garland.

Znana makijażystka stworzyła autorskie INGLOT Beauty Routines, zaprojektowane tak, aby z łatwością można je było odtworzyć samodzielnie – bez względu na poziom umiejętności. W efekcie powstały 3 ponadczasowe looki oraz 3 klasyczne techniki makijażowe reprezentujące style: everyday. the classic look, skin first. the minimal look oraz that girl. the defined look. Val przygotowała również zestaw szybkich trików – prostych, ale niezwykle przydatnych w makijażu tips & tricks: Fuller Lips, Perfect Eyeliner i Contour Edit.

Z wielką przyjemnością stworzyłam Beauty Routines marki INGLOT, czyli bardzo praktyczne rozwiązanie dla każdej i każdego, kto chce bawić się makijażem. Seria jest pełna przydatnych trików i pomysłów, które pomogą Ci wydobyć i podkreślić Twój wewnętrzny blask. Te łatwe do odwzorowania stylizacje służą jako przewodnik po szybkim, codziennym makijażu lub jako inspiracja, gdy masz więcej czasu na zabawę i eksperymenty. Pomysłem stojącym za stworzeniem Beauty Routines było zachowanie prostoty i dostępności dla wszystkich, niezależnie od umiejętności i bez nadmiernego komplikowania makijażu, który często im jest szybszy, tym lepszy. Razem z INGLOT proponujemy proste rozwiązania z bardzo efektownymi rezultatami. - powiedziała Val Garland.

Przegląd looków INGLOT Beauty Routines by Val Garland:

everyday. the classic look

Ten ponadczasowy look to kwintesencja klasy i subtelnej elegancji – idealny zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Świeże policzki, precyzyjnie zaznaczone brwi, miękko rozblendowane cienie do powiek i usta w klasycznym bestsellerowym odcieniu Dusty Pink 903 tworzą harmonijną, naturalnie piękną całość. To makijaż dla każdego i każdej, kto ceni lekkość, świeżość i bezpretensjonalny styl – a jednocześnie oczekuje niezawodnego efektu.

i Autor: materiały prasowe Inglot

skin first. the minimal look

To nowoczesna interpretacja zasady „mniej znaczy więcej”. Łączy w sobie świadomą pielęgnację, delikatność oraz efekt zdrowej, wypoczętej skóry. Idealny dla osób, które preferują styl no-makeup, ale nie rezygnują z promiennego, dopracowanego wykończenia. Minimalizm tego looku opiera się na subtelnym konturowaniu, lekkim blasku i naturalnych teksturach, dzięki którym skóra wygląda świeżo, promiennie i naturalnie. To makijaż, który nie dominuje, lecz subtelnie podkreśla rysy twarzy – minimalistyczny, świeży i lekki. Uniwersalny wybór na każdą okazję.

i Autor: materiały prasowe Inglot

that girl. the defined look

To makijaż z charakterem – świeży, modny i pełen świadomej lekkości. Nowoczesna interpretacja klasyki, która podkreśla rysy twarzy bez nadmiaru i przerysowania. Delikatnie modeluje kości policzkowe, rozświetla spojrzenie i subtelnie zaznacza usta – zgodnie z aktualnymi trendami i w duchu pewności siebie.

Ten look nie zmienia twarzy – jedynie wydobywa jej naturalne piękno. Idealny wybór dla każdego i każdej, kto chce wyglądać naturalnie, ale z modowym sznytem. Harmonia światła i cienia, miękkie kontury i trafione akcenty tworzą efekt świeżości i wyrazistości – bez przesady, bez wysiłku. Makijaż dla tych, którzy lubią czuć się nowocześnie, stylowo i autentycznie.

i Autor: materiały prasowe INGLOT

Każdy z looków i technik makijażowych to nie tylko instrukcja – to inspiracja do wyrażenia siebie i odnalezienia własnego stylu. Razem z Val Garland INGLOT pokazuje, że makijaż może być narzędziem indywidualnego wyrazu, twórczej ekspresji i pewności siebie.