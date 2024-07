Innowacyjne połączenie retinoidów z karotenoidami

Retinoidy w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością w profilaktyce przeciwstarzeniowej. Nie tylko pomagają zmniejszyć zmarszczki, ale też przyspieszają metabolizm komórkowy skóry. W efekcie cera wygląda młodziej i jest w lepszej kondycji.

W nowej linii YOSKINE RETINOLOX zastosowano zaawansowaną technologię SRTTM (Skin Retinol Technology), która wykorzystuje innowacyjne połączenie retinoidów ze składnikami dopełniającymi ich działanie, takimi jak: karotenoidy, peptydy sygnałowe, ceramidy*. Te połączenia zapewniają maksymalną skuteczność przy jednoczesnym minimalizowaniu potencjalnych podrażnień skóry. W linii znajdziemy kremy na noc dedykowane skórze w różnym wieku: 40+, 50+ i 60+, serum zwalczające zmarszczki i przebarwienia oraz krem przeciwstarzeniowy z filtrem SPF 50+ – w trakcie stosowania retinoidów ochrona przeciwsłoneczna to absolutna konieczność.

W linii YOSKINE RETINOLOX wykorzystano technologię IN-YO TECHNOLOGY, zainspirowaną odkryciem japońskiego naukowca na temat autofagii komórkowej. Technologia ta łączy detoksykację komórek skóry z silnym działaniem odmładzającym. Oczyszcza komórki, przez co dostarczane do skóry składniki aktywne mogą działać znacznie skuteczniej.

YOSKINE RETINOLOX

Intensywnie liftingujący krem odmładzający 40+ na noc

SKŁADNIKI AKTYWNE:

RETINOIDY (RETINOL + PRO-RETINOL + NEO-RETINOID) - 3 pochodne witaminy A o komplementarnych i synergistycznych mechanizmach działania, zapewniające spotęgowany efekt przeciwstarzeniowy.

KAROTENOIDY - chronią skórę przed wolnymi rodnikami, zapobiegając jej starzeniu.

3 RODZAJE KWASU HIALURONOWEGO - działają na różnych poziomach skóry. W głębszych warstwach naskórka wyrównują poziom nawilżenia, a na powierzchni – tworzą barierę chroniącą przed utratą wody z naskórka.

Stosowanie: Nanieś krem na noc na oczyszczoną, suchą skórę twarzy omijając okolice oczu. Zaczynając kurację z retinoidami, stosuj go co 4-5 dni. Tymczasowym skutkiem stosowania retinoidów może być podrażnienie i/lub łuszczenie się skóry. Wówczas zrób kilka dni przerwy aż do ustąpienia objawów. Stopniowo zwiększaj częstotliwość stosowania aż do codziennego użycia. Na dzień stosuj krem ochronny SPF 50+ z linii YOSKINE RETINOLOX. Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem.

YOSKINE RETINOLOX

Aktywnie ujędrniający krem odmładzający 50+ na noc

SKŁADNIKI AKTYWNE:

RETINOIDY (RETINOL + PRO-RETINOL + NEO-RETINOID) - 3 pochodne witaminy A

o komplementarnych i synergistycznych mechanizmach działania, zapewniające spotęgowany efekt przeciwstarzeniowy.

KAROTENOIDY - chronią skórę przed wolnymi rodnikami, zapobiegając jej starzeniu.

PEPTYDY SYGNAŁOWE - wpływają na procesy odnowy i regeneracji skóry, przyczyniając

się do poprawy i spoistości struktury skóry.

Stosowanie: Nanieś krem na noc na oczyszczoną, suchą skórę twarzy omijając okolice oczu. Zaczynając kurację z retinoidami, stosuj go co 4-5 dni. Tymczasowym skutkiem stosowania retinoidów może być podrażnienie i/lub łuszczenie się skóry. Wówczas zrób kilka dni przerwy aż do ustąpienia objawów. Stopniowo zwiększaj częstotliwość stosowania aż do codziennego użycia. Na dzień stosuj krem ochronny SPF 50+ z linii YOSKINE RETINOLOX. Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem.

YOSKINE RETINOLOX

Odbudowująco-odżywczy krem odmładzający 60+ na noc

SKŁADNIKI AKTYWNE:

RETINOIDY (RETINOL + PRO-RETINOL + NEO-RETINOID) - 3 pochodne witaminy A o komplementarnych i synergistycznych mechanizmach działania, zapewniające spotęgowany efekt przeciwstarzeniowy.

KAROTENOIDY - chronią skórę przed wolnymi rodnikami, zapobiegając jej starzeniu.

CERAMIDY - składnik cementu komórkowego skóry. Uzupełniają barierę ochronną skóry, hamując nadmierną utratę wody

z naskórka.

Stosowanie: Nanieś krem na noc na oczyszczoną, suchą skórę twarzy omijając okolice oczu. Zaczynając kurację z retinoidami, stosuj go co 4-5 dni. Tymczasowym skutkiem stosowania retinoidów może być podrażnienie i/lub łuszczenie się skóry. Wówczas zrób kilka dni przerwy aż do ustąpienia objawów. Stopniowo zwiększaj częstotliwość stosowania aż do codziennego użycia. Na dzień stosuj krem ochronny SPF 50+ z linii YOSKINE RETINOLOX. Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem.

YOSKINE RETINOLOX

Skoncentrowane serum na noc redukujące głębokie zmarszczki i przebarwienia

SKŁADNIKI AKTYWNE:

RETINOIDY (RETINOL + PRO-RETINOL + NEO-RETINOID) - 3 pochodne witaminy A o komplementarnych i synergistycznych mechanizmach działania, zapewniające spotęgowany efekt przeciwstarzeniowy.

KAROTENOIDY - chronią skórę przed wolnymi rodnikami, zapobiegając jej starzeniu.

Stosowanie: Jeśli zbudowałeś tolerancję na retinoidy stosuj serum zamiast kremu na noc 1-2 razy w tygodniu. Nanieś produkt na oczyszczoną, suchą skórę twarzy omijając okolice oczu. Tymczasowym skutkiem stosowania retinoidów może być podrażnienie i/lub łuszczenie się skóry. Wówczas zrób kilka dni przerwy aż do ustąpienia objawów. Stopniowo zwiększaj częstotliwość stosowania aż do 3-4 razy w tygodniu. Na dzień stosuj krem ochronny SPF 50+ z linii YOSKINE RETINOLOX. Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem.

YOSKINE RETINOLOX

Przeciwzmarszczkowy krem silnie ochronny na dzień SPF 50+

GSPTM (Global Skin Protection) – SPF 50+ to gwarancja bardzo wysokiej ochrony przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych, które mogą przyspieszyć proces starzenia, z jednoczesnym zapewnieniem skórze korzyści pielęgnacyjnych.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

PEPTYDY SYGNAŁOWE - wpływają na procesy odnowy

i regeneracji skóry, przyczyniając się do poprawy jej struktury.

KWAS HIALURONOWY - silnie i długotrwale nawilżać skórę.

KAROTENOIDY - chronią skórę przed wolnymi rodnikami, zapobiegając jej starzeniu.

Stosowanie: Codziennie rano aplikować krem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Doskonale sprawdza się jako baza pod makijaż. Dla wzmocnienia efektu ochrony skóry przed promieniowaniem słonecznym reaplikować krem w ciągu dnia. Unikać kontaktu z oczami i odzieżą.

