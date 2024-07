W ten sposób zrobisz domowe lody! Tylko 2 składniki dostępne w każdym osiedlowym sklepie. Po zamrożeniu będziesz delektować się smakiem lodów niczym z włoskiej lodziarni

W ten sposób przygotujesz domowe lody. Potrzebujesz tylko tych 2 składników

Zimne lody to świetna, letnia przekąska. Lody rewelacyjnie smakują solo lub dodane do kawy. W dobie mody na naturalne sposoby przyrządzania potraw wiele osób zastanawia się, jak przygotować domowe lody. Okazuje się, że to nie jest wcale tak trudne, jak się wydaje. Portal haps.pl wskazuje, że domowe lody przygotujesz dosłownie w 5 minut. Do ich przyrządzenia nie potrzebujesz drogich i wyszukanych składników. Wszystko, co jest potrzebne znajdziesz w osiedlowym sklepie.

Aby przygotować domowe lody potrzebujesz śmietankę kremówkę oraz mleko skondensowane. Dodatkowo będziesz potrzebować mikser i pudełko na przygotowane lody. Śmietankę kremówkę i mleko skondensowane dobrze schłodź w lodówce. Najlepiej składniki te zostawić w lodówce na całą noc. W ten sposób składniki dobrze się ze sobą połączą.

Domowe lody - jak je przygotować?

Schłodzoną śmietanę kremówką ubijaj do momentu aż ta zacznie gęstnieć. Do przygotowanej masy powoli dolewaj mleko skondensowane. Całość mieszaj jeszcze przez około minutę. Opcjonalnie możesz dodać kilka kropel likieru, które sprawią, że lody będą bardziej puszyste. Ubitą masę przełóż do formy i włóż do zamrażalki na kilka godzin. Po tym czasie lody są gotowane do jedzenia. Możesz je zjadać solo lub dodać do nich owoce, orzechy lub czekoladę.