Intensywny trening i pielęgnacja w jednym doświadczeniu

Starannie zaprojektowany 50-minutowy trening, łączący interwały biegowe z ćwiczeniami siłowymi, poprowadzili trenerzy Szymon Bartoszek i Tadeusz Mikołajczak. Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. Jessica Mercedes, Lara Gessler, Julia Banaś, David Gaboriaud, Angelika Mucha oraz Marcela Leszczak.

Po intensywnym wysiłku na gości czekała strefa pielęgnacji KLOO. Uczestnicy wydarzenia mogli przetestować produkty marki bezpośrednio po treningu, rozpoczynając od dokładnego oczyszczenia skóry przy użyciu Cleansing Foam. Kolejnym krokiem była pielęgnacja przywracająca skórze nawilżenie i komfort, z wykorzystaniem bestsellerowego serum Anti-ox z argireliną oraz krem Day & Night. Współpraca KLOO i KNOX pokazała, że świadome dbanie o siebie nie musi oznaczać oddzielania treningu od pozostałych elementów codziennego wellness.

Nie zabrakło również potreningowej regeneracji. Na uczestników czekał specjalnie przygotowany shake o smaku borówkowym z dodatkiem banana, białka waniliowego, nasion chia i wody kokosowej. O nawodnienie zadbała Aqua Carpatica oraz Formeds, a za dodatkową porcję energii odpowiadały daktyle True Dates.

HOT BODY WORKOUT 2.0 połączył więc intensywny ruch, pielęgnację i regenerację w jednym doświadczeniu, pokazując, że dbanie o skórę może być naturalnym elementem aktywnego stylu życia.

Autor: KLOO i KNOX/ Materiały prasowe