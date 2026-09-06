Pielęgnacja ust po lecie. Ten trik na suche usta warto znać!

Peeling ust? Tak, ale nie za wszelką cenę

Kiedy na ustach pojawiają się suche, odstające skórki, pierwszym odruchem często jest sięgnięcie po peeling. Tymczasem mocne pocieranie delikatnej skóry nie zawsze jest dobrym pomysłem. Jeśli usta są bardzo suche, popękane lub podrażnione, lepiej na chwilę odłożyć mechaniczne złuszczanie i najpierw skupić się na ich zmiękczeniu oraz pielęgnacji.

Tu przydaje się prosty patent znany z koreańskich rytuałów beauty.

„Soften, don’t scrub”!

Zasada jest prosta: zamiast od razu ścierać suche skórki, najpierw porządnie je zmiękcz. Wieczorem nałóż na usta grubszą warstwę regenerującej i nawilżającej maski, i pozostaw ją na całą noc. Rano zmiękczone skórki można bardzo delikatnie usunąć podczas mycia twarzy – bez skubania i mocnego pocierania.

W skrócie: najpierw zmiękcz i nawilż, a dopiero później usuń to, co rzeczywiście jest gotowe się złuszczyć.

Nawilżanie ust: mniej kosmetyków, więcej regularności

W pielęgnacji ust nie potrzeba całej kosmetyczki produktów. Znacznie ważniejsza jest regularność. Dobry balsam warto mieć zawsze pod ręką – w torebce, na biurku czy przy łóżku – i sięgać po niego, zanim usta zaczną nieprzyjemnie się ściągać.

Przy przesuszonych i podrażnionych ustach sprawdzą się łagodne formuły, które pomagają je nawilżać, odżywiać i ograniczać utratę wilgoci. W składach warto szukać m.in. gliceryny, kwasu hialuronowego, trehalozy, ceramidów, masła shea, olejów roślinnych, alantoiny, beta-glukanu czy pantenolu.

Rewitalizujący balsam do ust DUBAI CHOCOLATE, Nutri Lip Balm, FaceBoom

Kremowa formuła intensywnie nawilża, wygładza i pomaga regenerować przesuszone usta, pozostawiając je miękkie i gładkie. Zawarty w niej Pink Sugar Complex, peptydy, olejek pistacjowy, masło shea i witamina E odżywiają oraz wspierają ochronę ust przed przesuszeniem. Zaletą jest także oddziałujący na zmysły aromat czekoladowej praliny.

Autor: Faceboom/ Materiały prasowe

Beauty hack: zacznij makijaż… od ust

Ten prosty patent warto podkraść koreańskim beauty girls. Zanim zabierzesz się za makijaż twarzy, nałóż na usta nieco grubszą warstwę balsamu albo odżywczej maski. I na chwilę o niej zapomnij.

Kiedy nakładasz bazę, podkład czy robisz makijaż oczu, kosmetyk ma kilka lub kilkanaście minut, aby zadziałać jak ekspresowa maseczka. Tuż przed aplikacją pomadki lub tintu delikatnie zbierz jego nadmiar chusteczką albo patyczkiem kosmetycznym. Usta będą lepiej przygotowane do makijażu - szczególnie dobrze sprawdzi się przed nałożeniem matowej pomadki, która bezlitośnie uwydatnia suche skórki.

Regenerujące masełko do ust MIYA Y.YOU

Jego otulająca formuła wygładza, przywraca ustom miękkość i zapewnia komfort bez uczucia lepkości. Masełko intensywnie odżywia i regeneruje usta, i pozostawia subtelne, satynowe wykończenie w stylu matt shine look. Jej działanie to zasługa fioletowego ryżu, skwalanu i peptydów, które wspierają codzienną pielęgnację delikatnej skóry ust.

Autor: Miya/ Materiały prasowe

Maska do ust na noc – intensywna regeneracja podczas snu

Wieczorna pielęgnacja to dobry moment, by zafundować ustom coś więcej niż zwykłą warstwę balsamu. Maski na noc mają zazwyczaj bogatszą, bardziej otulającą konsystencję. Nakłada się je grubszą warstwą przed snem i pozostawia do rana. To wygodny sposób na intensywniejszą pielęgnację – właściwie bez dodatkowego wysiłku.

myLIPmask Odżywcza maska do ust na noc, MIYA Cosmetics

Działa wtedy, kiedy ty śpisz – jej bogata formuła pomaga nawilżyć, zmiękczyć i wygładzić przesuszone usta. W składzie znalazły się m.in. olej welwetowy i olej z pestek malin, regenerujące masło kokum, kwas hialuronowy oraz ceramidy wspierające barierę ochronną ust. Formułę uzupełniają hydrolat lawendowy i melatonina. Rano usta są miękkie, gładkie i odżywione, a maskę można stosować również w ciągu dnia jako pielęgnacyjny balsam.

Autor: Miya/ Materiały prasowe

Pielęgnacja suchych ust w 3 krokach

Nie potrzebujesz wieloetapowego rytuału. Najpierw delikatnie zmiękczaj suche skórki i złuszczaj je tylko wtedy, gdy usta nie są podrażnione. Na co dzień regularnie stosuj balsam, a kilka razy w tygodniu dołącz bardziej odżywczą maskę. I dwie ważne zasady: nie skub skórek i postaraj się nie oblizywać ust. Ślina może dawać chwilowe uczucie nawilżenia, ale szybko odparowuje i dodatkowo wysusza delikatną skórę warg. Zawarte w niej enzymy trawienne mogą też podrażniać usta, zwłaszcza gdy są już spierzchnięte lub popękane.

Zamiast kosmetycznego arsenału liczą się przede wszystkim regularność, delikatność i formuły dobrane do aktualnych potrzeb skóry.