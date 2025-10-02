Iza Krzan w nowej odsłonie kampanii Triumph ‘Twój styl. Twoje zasady’

Dziennikarka, prezenterka telewizyjna, obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w polskich mediach – Iza Krzan. Odważna w wyrażaniu siebie, wierna swoim zasadom i wartościom, konsekwentna w dążeniu do celu i otwarta na ryzyko – modowe i zawodowe. Osobowość i charakter Izy Krzan w pełni tożsame są z hasłem kampanii i filozofią marki Triumph „TWÓJ STYL. TWOJE ZASADY”. Tej jesieni Iza zabiera nas w fascynującą podróż nie tylko w programie „Afryka Express”, ale i modową wyprawę po swoim stylu, a w kampanii dla Triumph odsłania jego zasady.

GLAM W WERSJI KOMFORT

Elegancja nie musi krępować i może gwarantować 100% komfortu. Najlepszym tego dowodem jest linia COMFORT GLAM, łącząca elegancję, ultramodowy styl i innowacyjną technologię – niewyczuwalną fiszbinę Comfort Wire. Cechy szczególne? Pełna charakteru graficzna koronka oraz miseczki o średnim stopniu zabudowania, które nadają jej nowoczesnego i jednocześnie kobiecego wyrazu. Linia COMFORT GLAM została zaprojektowana dla kobiet, które szukają bielizny subtelnie modelującej sylwetkę, zapewniającej bezgraniczne wsparcie i wygodę – bez kompromisów w kwestii stylu. Dostępna w klasycznej czerni i wyjątkowym odcieniu fioletu.

CO WYDARZYŁO SIĘ W VEGAS…

Jedyny słuszny styl? Twój styl! Może podlegać transformacjom, być zmienny i różnorodny. Tak jak Ty. Bielizna to ten element garderoby, który zachęca do eksperymentowania. W dzień stawiasz na klasykę, wieczorem na odwagę i zmysłowość? A może na odwrót? W tej modowej opowieści sama piszesz scenariusz, a jego bohaterką jesteś Ty. Kolekcja THAT NIGHT IN VEGAS z linii STYLE LAB, to odważne fasony, które odsłaniają sylwetkę i przyciągają spojrzenia wyrafinowaną formą. Nowoczesne formy koronki intrygują i nie pozwalają o sobie zapomnieć – niezależnie, czy ukryte pod ubraniem, czy będące głównym elementem stylizacji. Modele biustonoszy i body z tej kolekcji zacierają granice między bielizną a modą. Ważną rolę gra tu też kolor. Obok klasycznej czerni w jesiennej kolekcji znajdziesz zmysłową czerwień i tajemniczy fiolet.

„Kobieta zmienną jest. Ta zasada dotyczy także stylu. Raz pragniesz być zmysłowa, innym razem stawiasz na mocny power look. Czasami te dwie osobowości dzieli zaledwie kilka godzin. Ale dla mnie najważniejsze jest, by zawsze czuć się dobrze ze sobą. Elementem garderoby, który pozwala mi na wyrażenie swojej tożsamości – czasami nawet tylko dla siebie – jest bielizna. Podkreśla kobiecość, kiedy mam ochotę pokazać swoją siłę i niezależność albo staje się cichym towarzyszem codzienności, który wspiera i zapewnia komfort - w każdych warunkach i w każdym miejscu na świecie. Moja praca wymaga ode mnie gotowości na wyzwania, a do tego niezbędne jest dobre samopoczucie i pewność siebie, którą uwydatnia szklany ekran. Bo styl to nie tylko to, jak wyglądasz, ale też to jak się czujesz. Triumph umożliwia mi celebrowanie mojego „Ja” w wielu modowych językach i sytuacjach. Współpracę z marką traktuję jako wspaniałą przygodę i podróż po różnych odsłonach kobiecości.” – mówi Izabella Krzan, ambasadorka październikowej odsłony kampanii Triumph TWÓJ STYL. TWOJE ZASADY.

i Autor: Triumph TWÓJ STYL. TWOJE ZASADY./ Materiały prasowe