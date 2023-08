Jak dbać o farbowane włosy? Rób to jak światowe gwiazdy, a Twoje włosy będą lśniące i zdrowe

Pielęgnacja inspirowana pięknem Hawajów? To możliwe

Wizerunek Emily Ratajkowski od dłuższego czasu wywołuje wielkie emocje, a jej osobowość inspiruje ludzi na całym świecie. Zmiana koloru włosów z ciemnobrązowego na rudy jest kolejnym dowodem na to, że Emily pozostaje nie tylko ikoną trendów, ale także inspiracją dla tych, którzy lubią eksperymentować ze swoim wyglądem.

Reakcja fanów i środowiska mody nie mogła być bardziej pozytywna. W mediach społecznościowych pojawiła się lawina pozytywnych komentarzy. Obserwatorzy są pod wrażeniem odwagi Emily, doceniają, że zdecydowała się na tak dużą zmianę i przyznają, że rudy kolor doskonale podkreśla jej wyraziste rysy.

Pod zdjęciem na Instagramie, na którym modelka prezentuje swój nowy kolor włosów, Emily podziękowała marce Kérastase za to, że jej włosy utrzymane są w zdrowej kondycji dzięki gamie Chroma Absolu.

Chroma Absolu to pełna i spersonalizowana gama 9 produktów do pielęgnacji wszystkich typów włosów koloryzowanych wzmocniona siłą kwasów. Pielęgnuje włókno włosa od środka, niezależnie od zabiegu koloryzacji. Kérastase zastosowało tutaj niezwykle skuteczne, inspirowane pielęgnacją skóry podejście do budowania i utrzymania zdrowego stanu włókien włosa. Gama Chroma Absolu rozszerza przełomową pielęgnację na pełne spektrum odcieni, struktur włosów oraz częstotliwościzabiegów.

Gama pozwala na to, aby mieć taki kolor, o jakim się tylko marzy nie rezygnując przy tym ze zdrowo wyglądających włosów. Zawiera zaawansowane technologicznie składniki aktywne, które chronią i odbudowują włókna włosa od wewnątrz, nawet przy ich częstej koloryzacji.

Chroma Absolu jest gamą opartą na dobroczynnym działaniu kwasów. Odbudowuje włosy od wewnątrz, co stwarza podstawę dla zapewnienia ich zdrowego wyglądu oraz pięknego i długotrwałego koloru. Wszystko dzięki zawartości w produktach Chroma Absolu kwasu mlekowego, kwasu winowego, aminokwasów oraz wąkrotki azjatyckiej.

Pielęgnacja włosów koloryzowanych powinna być zmysłowym, relaksującym rytuałem, skupiającym się na przyjemności uzdrawiania i przywracania pięknego wyglądu. Tak jak i w przypadku pozostałych linii produktów, tak i tutaj, marka Kerastase zadbała również o zapach. Główną nutą stworzonego przez francuskich specjalistów ds. perfum, Dominique Hazael-Massieux i Isabelle Abram, zapachu Chroma Absolu jest Nerolist. Tworzy on intensywną, 72-godzinną aureolę kwiatową, na bazieuziemiającego drewna i piżma – wyrafinowany zapach, który doskonale pasuje do żywych, ekspresyjnych kolorów włosów.

