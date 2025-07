Jak dbać o skórę dojrzałą latem? Te dwa słowa to podstawa

JAK NA SKÓRĘ DZIAŁA IR?

Poza oczywistym zagrożeniem jakim jest promieniowanie UV, wysokie temperatury oznaczają również nasilenie promieniowania IR. Promieniowanie podczerwone (IR), nazywane również promieniowaniem cieplnym przenika przez skórę i działa bezpośrednio na naskórek, skórę właściwą i tkankę podskórną. Wzmacnia ono również niekorzystne efekty działania promieniowania UVA i UVB. Krótkie dawki promieniowania IR mają dobroczynne działanie na skórę i narządy wewnętrzne – jednak jeśli przesadzimy (czyli siedzimy w upale przez cały dzień) – przyspiesza ono starzenie się skóry oraz wywołuje nadmierne rogowacenie naskórka. Cera staje się cieńsza, szorstka, łuszcząca się i matowa. Wywołany przez ciepło wzrost aktywności wolnych rodników w komórkach skóry powoduje niszczenie włókien kolagenu i elastyny. Natychmiastową odpowiedzią na zbyt dużą dawkę IR jest rumień, ściągnięcie i pieczenie skóry. Nadmiar ciepła może też powodować odparowywanie wody z naskórka - pojawiają się wtedy zmarszczki i uczucie ściągnięcia, wiotkość. W rezultacie cera traci naturalny blask i mniej elastyczna.

CO ROBIĆ, ABY PRZETRWAĆ LATO BEZ USZCZERBKU DLA SKÓRY?

Poza unikaniem przegrzania i bezpośredniego wystawiania się na słońce – warto sięgnąć po kosmetyki, które wzmacniają mechanizmy obronne skóry i zwiększają skuteczność jej ochrony przeciw wolnym rodnikom. Oto nasza lista produktów, które będą skutecznym wsparciem dla skóry.

HADA LABO TOKYO HYALU RENEW Głęboko nawilżający lekki krem, 64,99 zł/50 ml

Ultralekki krem o jedwabistej konsystencji delikatnego mleczka z kompleksowym połączeniem 5 innowacyjnych form kwasu hialuronowego oraz gluco-oligosacharydem łagodzi podrażnienia i zapewnia intensywne, długotrwałe nawilżenie. Dzięki innowacyjnej technologii wzmacnia działanie kwasu hialuronowego w skórze, przywracając jej sprężystość i promienny, młodzieńczy wygląd. To lekkość i skuteczność w idealnej harmonii, za które Twoja skóra będzie Ci wdzięczna.

ZO® SKIN HEALTH SMART TONE SPF 50, 350 zł/45 ml

Krem z kompleksem fotostabilnych filtrów chemicznych o wysokim faktorze ochronnym oraz lipofilową formą witaminy C. Ten preparat zawiera też ZOX12TM: kapsułkowany kompleks antyoksydacyjny uwalniający substancje czynne w ciągu 12 godzin. Pomaga on chronić skórę przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki i zapobiega pojawianiu się przedwczesnych oznak starzenia w przyszłości. Osłania również skórę przez szkodliwym promieniowaniem podczerwonym (IR). Jego nietłusta konsystencja szybko integruje się ze skórą i zapewnia komfort stosowania. Zawarte w kremie kolorowe perełki podczas aplikacji uwalniają pigmenty, dostosowując się do kolorytu skóry i nadają jej zdrowy blask oraz promienny wygląd; spektakularny efekt ‘glow’.

NUXE Sun Rozświetlający olejek z drobinkami do opalania twarzy i ciała SPF 50, 114 zł/150 ml

To pierwszy upiększający olejek ochronny SPF 50 o zachwycającym, perłowym wykończeniu. Jedwabista konsystencja z łatwością rozprowadza się po skórze, natychmiast się wchłaniając i pozostawiając jedynie subtelny, opalizujący złoty blask. Zawiera drobinki z masy perłowej w 100% pochodzenia naturalnego o złocistych refleksach, które podkreślają piękno każdego odcienia skóry. Formuła szybko się wchłania, jest wodoodporna i testowana w warunkach morskich. Zapach urzeka nutami słodkiej pomarańczy, gardenii tahitańskiej i wanilii. Zawiera też opatentowany kompleks filtrów NUXE składający się z 3 filtrów organicznych i 2 estrów, dzięki któremu zapewnia szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA/UVB oraz niebieskim światłem. Dodatkowo, ekstrakty z ryżu i rozmarynu tworzą botaniczny duet, który skutecznie chroni skórę przed przedwczesnym fotostarzeniem.

YOSKINE GEISHA MASK Niebieska maska SAISEI, 16,99 zł

Maska na niebieskiej tkaninie nasączona 20 ml serum, bogatego w składniki inspirowane japońską sztuką pielęgnacji skóry. Maska jest idealna dla skóry suchej, odwodnionej i pozbawionej blasku, a jej jedwabista tkanina sprawia, że pielęgnacja staje się prawdziwym rytuałem relaksu. Już po jednym użyciu skóra wygląda jak po głębokiej regeneracji! Zawiera aż 3 rodzaje kwasu hialuronowego, algi UMI-BUDŌ oraz kombuchę.

PERFECTA GOLD Q10 Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy, 22,99 zł/15 ml

Bogaty krem przeciwzmarszczkowy o delikatnej konsystencji, która daje natychmiastowy efekt silnego nawilżenia i ukojenia. Zapewnia cerze kompleksową pielęgnację na wielu poziomach, dzięki czemu opóźnia starzenie się skóry i stymuluje regenerację. Skoncentrowana formuła odmładzająca GOLD Q10 łączy złoto i koenzym Q10, redukując zmarszczki, poprawiając elastyczność i wspierając odnowę skóry. Kofeina zmniejsza cienie i worki pod oczami, kwas hialuronowy intensywnie nawilża, a olej jojoba i masło shea regenerują, chronią i wygładzają skórę.

BIODERMA HYDRABIO GEL-CRÈME Żel-krem do twarzy stymulujący nawilżenie, 60,99 zł/40 ml, dostępny w Super-Pharm i na superparm.pl

Hydrabio Gel-crème zapewnia intensywny blask oraz natychmiastowe i trwałe nawilżenie. Ponadto wygładza skórę, zapewniając jej uczucie świeżości i komfortu. Idealnie lekka konsystencja, doskonała baza pod makijaż. Krem zawiera patent AQUAGENIUM™, dzięki któremu skóra odzyskuje swoje naturalne zdolności nawodnienia na długi czas, wyciąg z pestek jabłek i kwas salicylowy.