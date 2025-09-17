Jak farbować włosy w domu, żeby wydobyć maksymalną moc koloru?

Garnier Olia: domowa koloryzacja napędzana olejkiem

Farby do włosów Garnier Olia w przeciwieństwie do tradycyjnej koloryzacji zawierają olejki nie tylko w odżywce, ale przede wszystkim w kremie koloryzującym, dzięki czemu włosy są miękkie, pełne blasku i zdrowe. Na tym nie koniec zmian. Olia to pierwsza permanentna koloryzacja bez rezorcyny. W formule nie użyto także amoniaku, który został zastąpiony bezwonnym związkiem MEA dla zapewnienia długotrwałych rezultatów i przyjemnych doznań podczas koloryzacji. Innowacyjna technologia Oil Delivery System (ODS) wtłacza kolor do wnętrza włosa, zapewniając maksymalną wydajność koloryzacji. Odżywka po koloryzacji nie zawiera silikonów.

Na co można liczyć sięgając po formułę, w której jest 60% skoncentrowanych olejków?

3x więcej blasku

Bez amoniaku dla przyjemnego zapachu

35% bardziej miękkie włosy

Poprawa widocznej jakości włosów

Długotrwały intensywny kolor

Optymalny komfort skóry głowy

Do 100% pokrycia siwych włosów

5 zasad udanej koloryzacji w domu

Udana koloryzacja to nie tylko triki w postaci aplikacji kremu lub wazeliny na linii włosów przed jej rozpoczęciem. Warto przestrzegać konkretnych reguł, które pozwolą osiągnąć najlepszy efekt.

Próba uczuleniowa - wystarczy odrobinę kremu koloryzującego nanieść w zgięciu łokcia. Następnie przez kolejne 48 godzin należy obserwować skórę. Jeśli nie pojawią się żadne niepokojące objawy, np. zaczerwienienie, swędzenie czy wysypka, można bezpiecznie zaaplikować kosmetyk na włosy.

Odpowiedni dobór koloru - duża zmiana koloru, np. przejście z ciemnego do jasnego może nie udać się za pierwszym razem. Być może będzie potrzeba kilku koloryzacji na przestrzeni miesięcy, by ostatecznie osiągnąć upragniony odcień. Do tego warto pamiętać, że koloryzacja jest trwała, więc nie warto ulegać chwilowym trendom. Najlepiej zmianę przetestować w wirtualnej przymierzalni koloru Garnier (https://www.garnier.pl/koloryzacja/wyprobuj-wirtualnie).

Właściwa aplikacja kremu koloryzującego - w domowej koloryzacji dla efektów jak z salonu musimy być profesjonalistami. Aplikacja farby powinna być przeprowadzona bardzo dokładnie. Tylko równomierne rozprowadzenie kremu koloryzującego na włosach pozwoli uzyskać jednolity efekt.

Czas farby na włosach - w przypadku domowej koloryzacji dłużej nie oznacza lepiej. Czas podany w instrukcji nie powinien zostać wydłużony w myśl spotęgowania efektu, bo rezultaty mogą być wręcz przeciwne od zamierzonych. Zbyt długa aplikacja farby może obciążyć włosy i osłabić je.

Pielęgnacja po koloryzacji – nowy kolor, jak i same włosy po koloryzacji, wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Warto zatem sięgnąć po kosmetyki dedykowane włosom farbowanym, np. Garnier Fructis Color Resist. Specjalnie opracowane formuły najlepiej zadbają o szczególne potrzeby włosów po koloryzacji.

Jak przeprowadzić koloryzacją Garnier Olia krok po kroku?

W każdym opakowaniu Garnier Olia znajdują się trzy kosmetyki, które pozwalają na pełną koloryzację:

deweloper w aplikatorze (dzięki tej formie nie jest już potrzebna miska i pędzel),

krem koloryzujący,

tubka odżywki.

6 kroków koloryzacji Garnier Olia:

Pamiętaj, żeby przed koloryzacją dobrze się do niej przygotować, np. zdjąć biżuterię, na linię włosów nałożyć krem lub wazelinę, na ramiona położyć ręcznik chroniący odzież, a na dłonie założyć rękawiczki. Następnie możesz przystąpić do przygotowania włosów i podzielić je na 4 sekcje. Połącz ze sobą komponenty w butelce (wszystkie oprócz odżywki) i dokładnie ją zakręć. Dobrze wymieszaj, potrząsając całością. Nakładanie farby rozpocznij od tylnej części włosów. Nakładaj od nasady włosów, a następnie rozprowadź produkt po całej wydzielonej sekcji. Jeśli chcesz pokryć siwe włosy, zacznij farbowanie od włosów u nasady, a później przejdź do aplikacji na całość. Rozprowadź farbę równomiernie. Przed kolejnym użyciem dokładnie opłucz rękawiczki. Rozmasuj produkt, by mieć pewność, że dotrze wszędzie. Odczekaj czas wskazany w instrukcji dołączonej do opakowania – nie przekraczaj zaleconego czasu. Dokładnie spłucz. Zaaplikuj dołączoną odżywkę

i Autor: Garnier Olia/ Materiały prasowe