Jak odmłodzić skórę bez botoksu? Dermatolog pokazała boski trik na pielęgnację cery. Gwarantuje "zwrot każdej złotówki"

Co zrobić, aby skóra wyglądała młodo?

Młoda i pełna blasku cera jest marzeniem chyba każdej kobiety. Niestety wraz z wiekiem pojawiają się na niej pierwsze oznaki starzenia. Jak z nimi walczyć i zatrzymać młody wygląd na dłużej? Świetny sposób pokazała na swoim TikToku dermatolog, Shereene Idriss. Specjalistka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie nie brakuje porad na tanie i domowe metody pielęgnacyjne. W jednym ze swoich nagrań lekarka opowiedziała o największym problemie ze skórą, przez który wygląda ona starzej. - Największym czynnikiem przyczyniającym się do tego, że wyglądasz na trochę zmęczoną, starszą lub bardziej dojrzałą, niż chcesz wyglądać, jest nierówny koloryt skóry - podkreśliła dermatolog. - A jednolity, równomierny koloryt skóry jest u większości ludzi pierwszą 'przeszkodą' w procesie starzenia się - dodała. Na nagraniu, które opisała "Najlepsza porada przeciw starzeniu", zaprezentowała swoją codzienną rutynę w dbaniu o cerę.

Boski trik na młodą cerę

Zdaniem dermatolog kluczem w utrzymaniu młodego wyglądu cery jest redukcja przebarwień. Można to zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich jest laserowe usuwanie przebarwień, jednak jest to dość kosztowny zabieg. Shereene Idriss zachęca, aby skupić się na codziennej pielęgnacji. -Pielęgnacja skóry to jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakie masz do dyspozycji - podkreśla dermatolog. Lekarka dodaje, aby zainwestować w kosmetyki, które zawierają substancje rozjaśniające przebarwienia. - Składniki te, stosowane z odpowiednią skutecznością - co potwierdzają lata badań - naprawdę pomagają osiągnąć jednolity odcień skóry - mówi Idriss. - "Marzę o twojej skórze" - napisała pod filmikiem na TikToku jedna z obserwatorek.

