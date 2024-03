Jak pachnie wiosna? Zmysłowe perfumy, które sprawią, że poczujesz się lepie. Topowe zapachy na ten sezon

Kobieca torebka to coś więcej niż tylko TOREBKA. Wiosną nie wychodź bez nich z domu

Mieszam 4 łyżki z oliwą, podgrzewam i moczę w tym dłonie. Odżywka do paznokci, która działa lepiej niż wszystkie kupne kosmetyki. Paznokcie rosną twarde i przestają się łamać

Na Dzień Kobiet FOREO zachęca, aby każda z nas powiedziała “F the Rules!”

BOHOBOCO • PERFUME ogłasza premierę MAGIC • MUSHROOMS – wizjonerskich perfum, które ucieleśniają transformacyjną podróż jego twórcy, Dyrektora Kreatywnego marki, Michała Gilberta Lach. Ta nowa kompozycja w perfumowym portfolio to nie tylko esencja; to narracja, mistyczna podróż, która zaprasza wszystkich odkrywców do eksploracji głębin własnej świadomości i rozległości wszechświata.

Bramy percepcji MAGIC • MUSHROOMS otwierają nuty głowy - wyciszający cyprys, energetyczny grejpfrut i uzdrawiający kardamon. Serce pulsuje ekscentrycznym rytmem magicznych grzybów i czarnej porzeczki, spowite ziołami i enigmatyczną energią roślin dawany, ylang-ylang i pełnej wyższej świadomości konopi. Każda esencja jest kluczem pozwalającym zbliżyć się do własnego wnętrza, gdzie dzięki niesamowitej mocy tymianku, lawendy, goździka i nieśmiertelnika, magia przeplata się z codziennością. To ścieżka prowadząca do duszy, gdzie pod spodem, w cieniu nut likierowych, patchouli, wetiweru i mchu skrywa się obietnica głębszych wymiarów bytu.

Kontrastowe nuty SEA SALT • CARAMEL BOHOBOCO są niczym harmonijny i spokojny, a zarazem przenikliwy i zdecydowany podmuch orzeźwiającej bryzy, przełamany kilkoma kroplami gęstego karmelu. Morskie minerały i różowy pieprz w połączeniu z kokieteryjną słodyczą, przywołują na myśl pełne beztroski chwile i magicznie przenoszą do świata, w którym nie ma ograniczeń.

W perfumach ETERNAL LILY • AMBER BOHOBOCO została zamknięta ponadzmysłowa wola rozkwitu, chęć eksploracji sensu istnienia, uchwycenia życiowej drogi wraz z aspektem przemijania. Dostojna i eteryczna lilia spleciona z symbolizującą szczęście i powodzenie sycylijską mandarynką oraz soczystym bogactwem jabłka Granny Smith wibrując, hipnotyzują energię przyszłości. Płodna lilia odnajduje drogę również do serca kompozycji, czyli naszego wnętrza, tworząc w jego centrum bukiet wraz z upojną różą i słodkim jaśminem. Ten rozdział doświadczenia zamyka się w kompletnie ukształtowanym ciepłym bursztynie, orientalnej paczuli oraz otulającej woni egzotycznej, madagaskarskiej wanilii - symbolizującymi nasze bogactwo. Kompozycja pozwala na pełne zanurzenie się w swoim życiu, że świadomą akceptacją zmian i gotowością na przyszłość.

