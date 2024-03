Ujarzmij swoje rzęsy. Mini szczoteczka - maxi objętość

Douglas Collection to marka kosmetyczna oferująca szeroką ofertę produktów do makijażu, pielęgnacji czy stylizacji włosów. W perfumeriach Douglas i na douglas.pl zadebiutowała nowa maskara Mini Maxi, która uzupełnia bogatą ofertę tuszy do rzęs marki. Nowy produkt przeznaczony jest do krótkich i prostych rzęs. Nadaje im maxi objętości i maksymalnie je podkręca. Dzięki odpornej na rozmazywanie, lekkiej konsystencji i nano szczoteczce daje efekt zagęszczonych i ładnie podkręconych.

Zapewnia objętość i efekt panoramiczny w przypadku krótkich i/lub prostych rzęs

Długotrwały i odporny efekt na rozmazywanie

Lekką formułę bez obciążania i sklejania

Innowacyjną, okrągłą szczoteczkę, która rozdziela każdą rzęsę z osobna i otacza ją kolorem

Jest Clean Beauty, wegańska, nie zawiera talku i zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego.

„Krótkie rzęsy to często duże wyzwanie przy codziennym makijażu, podobnie jak znalezienie odpowiedniej maskary. Douglas Collection rozwiązuje ten problem i proponuje innowacyjny produkt: MINI MAXI Panoramic & Volumising Mascara. Niech nie zmyli cię jej mały rozmiar. Dzięki niewielkiej, cylindrycznej szczoteczce z elastomeru, bez problemu łapie każdą rzęsę, pokrywając je od nasady po końcówki i rozdziela je bez sklejania. W razie potrzeby nałóż kilka warstw produktu dla większej objętości.” - radzi Jaga Majkut, General Make Up Expert DOUGLAS.

Tusz do rzęs Mini Maxi od Douglas Collection składa się w 97% ze składników pochodzenia naturalnego, w tym specjalnych składników odżywczych, które wzmacniają rzęsy i zapewniają im objętość:

WOSK CANDELILLA I CARNAUBA - tworzy miękki, ciągły film i pomaga formule dobrze pokryć rzęsy od nasady aż po końcówki

MASŁO SHEA - odżywia, pielęgnuje, przywraca witalność.

EMOLIENTY - często stosowane w odżywkach do włosów, pomagają sprawić, że rzęsy są bardziej miękkie i błyszczące, dobrze nawilżone a także nadać im większą objętość.

ARGININA - wspomaga wzrost włosów, wzmacnia je i ogranicza ich wypadanie.

i Autor: Materiały prasowe Douglas

