Mieszam 4 łyżki z oliwą, podgrzewam i moczę w tym dłonie. Odżywka do paznokci, która działa lepiej niż wszystkie kupne kosmetyki. Paznokcie rosną twarde i przestają się łamać

Mieszam to z oliwą i podgrzewam. Domowa odżywka na paznokcie

Mówi się, że dłonie i paznokcie są wizytówką każdego człowieka. Zadbane paznokcie to podstawa eleganckiego wyglądu. Bywa jednak, że w jakiegoś powodu paznokcie stają się łamliwe i zaczynają się rozdwajać. Często związane jest to z niedoborami witamin, która warto zacząć w takim przypadku dodatkowo suplementować. Sprawdzonym sposobem na pielęgnację dłoni są również domowe odżywki. Wykorzystują one właściwości naturalnych składników i pomagają wzmocnić paznokcie. Jeżeli Twoje paznokcie po zimie stały się łamliwe i się rozdwajają to wypróbuj domową odżywkę na bazie oliwy i wody z cytryny. Pół szklanki oliwy delikatnie podgrzej i dodaj do niej 4 łyżki soku z cytryny. W tak przygotowanej mieszance mocz dłonie przez około 15 minut. Po tym czasie resztki odżywki wetrzyj w skórki i w paznokcie. Odżywkę możesz stosować codziennie. Oliwa z oliwek nawilża i regeneruje, zaś sok z cytryny działa przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Pomaga również redukować żółte przebarwienia na płytce paznokcia.

Jak dbać o dłonie i paznokcie?

Piękny wygląd dłoni i paznokci w dużej mierze zależy od odpowiedniej pielęgnacji. Pamiętaj o regularnym peelingowaniu skóry dłoni i jej nawilżaniu. Stosuj na dłonie kremy z SPF. To najbardziej odsłonięta skóra i brak odpowiednie ochrony przeciwsłonecznej może skutkować przebarwieniami starczymi. Zadbane dłonie i paznokcie to również odpowiednia dieta. Pij dużo wody i zdrowo się odżywiaj.