Promocje w Rossmanie. Zanim się koleżanki zorientują biegnij do Rossmanna. Luksusowy krem na zmarszczki z nićmi jedwabiu za mniej niż 45 zł. Działa jak botoks w płynie

Nowe promocje w Rossmannie. Markowy krem przeciwzmarszczkowy za mniej niż 45 zł

Początek miesiąca oznacza nowe promocje w Rossmannie. W tym tygodniu w popularnej drogerii znajdziesz szereg przecen na kremy do twarzy. Jeżeli szukasz dobrego kremu przeciwzmarszczkowego to koniecznie sprawdź ofertę promocyjną na YOSKINE Geisha Gold Secret, który teraz w Rossmannie kosztuje 41.99 zł. To profesjonalny krem przeciwzmarszczkowy do stosowania zarówno na dzień, jak i na noc. Jest on zalecany dla skóry dojrzałej. Krem YOSKINE Geisha Gold Secret z promocji Rossmanna posiada w składzie nici jedwabiu, dzięki czemu intensywnie koryguje zmarszczki i wygładza drobne bruzdy. Dodatkowo silnie liftinguje policzki i owal twarzy, a także nawilża skórę. Pozostawia cerę pięknie rozświetloną i jedwabiście gładką. Nici z jedwabiu nadają skórze miękkość i gładkość, 3D Net-lifting rozprasowuje zmarszczki, a kompleks kwasu hialuronowego nawilża i regeneruje skórę. Krem YOSKINE z promocji Rossmanna to rewelacyjna propozycja dla kobiet dojrzałych. Działa on na istniejące już zmarszczki i pomaga przeciwdziałać utracie jędrności skóry.

Jak powinna wyglądać pielęgnacja przeciwzmarszczkowa?

Pielęgnacja niwelująca procesy starzenia się skóry to przede wszystkim konkretne składniki aktywne. Wybieraj kosmetyki z retinolem, peptydami oraz prebiotykami. Nie zapominaj o odpowiednim nawilżeniu oraz ukojeniu skóry. Szukasz w kosmetykach kwasu hialuronowego, ceramidów oraz naturalnych olejków.

