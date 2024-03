W promocji CCC znalazłam idealne buty dla eleganckich kobiet. Za mniej niż 80 zł zjawiskowe obuwie. Arcydzieło. Koniecznie zobacz wyprzedaże CCC

OTW by Vans debiutuje we współpracy z Sterling Ruby's S.R. STUDIO. LA. CA.

Wyprzedaże CCC. Wyjątkowa promocje na eleganckie buty damskie

Damskie buty na obcasach na dobre zrewolucjonizowały modę. Za wynalazcę kobiecych szpilek uchodzi francuski projektant Roger Vivier. Szpilki często utożsamiane są z elegancją oraz kobiecością. Coco Chanel mówiła nawet "Utrzymuj wysokimi swoje obcasy, swoją głowę i swoje wartości". Nie ma co ukrywać, buty na obcasach nie należą do najwygodniejszych. Warto mieć jednak przynajmniej jedną parę szpilek w szafie. Dodają one elegancki, wysmuklają sylwetkę i sprawdzają się podczas oficjalnych wyjść. Jeżeli, tak jak szukasz, klasycznych szpilek, to koniecznie sprawdź najnowsze promocje CCC. Na wyprzedaż trafił właśnie model czarnych szpilek od Jenny Fairy. Damskie czółenka na obcasie Jenny Fairy w promocji CCC kosztują jedynie 79,99 zł. To ponadczasowy model z klasycznym obcasem i niewielkim perspicacity noskiem. - Zachwyć się połączeniem elegancji i klasyki – oto szpilki Jenny Fairy w ponadczasowym czarnym kolorze. Ich wizytowy styl idealnie dopełnia każdą wyrafinowaną kreację, od koktajlowych sukienek po wizytowe zestawy. Szpiczasty nosek tworzy wyrazisty kontur, podkreślający kobiecość i dodający pewności każdemu kroku. Obcas na szpilce optycznie wysmukla nogi, dodając przy tym pewności siebie - opisuje buty producent. Te buty zdecydowanie sprawdzą się podczas oficjalnych wyjść i będą pasować praktycznie do każdej stylizacji. Zestaw je z eleganckimi spodniami lub koktajlową sukienką.

i Autor: Materiały prasowe Promocje CCC