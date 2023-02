i Autor: SHUTTERSTOCK kobieta dojrzała

Moda dla kobiet dojrzałych

Jak powinny ubierać się kobiety 50+? To będzie kolor tego roku. Idealny dla kobiet po 50-tce. Przyciąga spojrzenia i w nim będziesz wyglądać jak królowa

Instytut Pantone określił, że kolorem roku 2023 jest Viva Magenta18-1750. To dosyć oryginalny odcień przez niektórych nazywany buraczkowym. Jednak 2023 rok to czas wielkiego powrotu czerwieni do trendów. To zdecydowanie odcień, który wszyscy będziemy nosili. Czerwień idealnie sprawdzi się w stylizacjach kobiet po 50-tce. Podkreśla kobiecość, dodaje pazura, a przy zachowaniu odpowiednich proporcji jest niezwykle elegancka. W dodatku to idealny kolor na walentynki. Jakie odcienie czerwienie powinny wybierać kobiety po 50-tce?