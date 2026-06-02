Jak przygotować skórę do lata? Multifunkcyjny krem zapewni jej kompleksową pielęgnację

Kiedy warto sięgnąć po multifunkcyjny krem Mixa?

Problemów skórnych, na których odpowiedź stanowi formuła multifunkcyjnego kremu regenerującego Mixa Urea Cica Repair+, jest wiele. Z jednej strony kosmetyk sprawdzi się w codziennej pielęgnacji suchej i szorstkiej skóry. Z drugiej jest też rozwiązaniem w przypadku truskawkowych nóg czy popękanych i zrogowaciałych pięt. Za każdym razem będzie dbał o skórę w dwóch aspektach – zarówno od strony wizualnej, jak i przynosząc jej ulgę i komfort. Jak wygląda to w praktyce?

Pielęgnacja przesuszonej skóry na rękach, nogach, plecach czy innych obszarach ciała z multifunkcyjnym kremem Mixa zadba nie tylko o ich wygląd podczas noszenia letnich strojów, ale przede wszystkim ukoi skórę i zadba o jej barierę ochronną. Tu warto pamiętać, że taka bariera nie chroni przed szkodliwymi promieniami słonecznymi, więc przed wyjściem z domu każdorazowo warto aplikować również kosmetyk z filtrem.

Multifunkcyjny krem Mixa to także kosmetyk, który pozwoli zadbać o potrzeby i wygląd skóry nóg. Kropki, których nazwa nieprzypadkowo nawiązuje do truskawek, bo te wyglądają jak ich nasiona, mogą pojawić się jako konsekwencja golenia. Warto pamiętać, że choć uwalnia ono od niechcianych włosków, to nie gwarantuje efektu jednolitej i gładkiej skóry. Truskawkowe nogi (keratosis pilaris lub rogowacenie okołomieszkowe) ze względów estetycznych są utrapieniem wielu osób. Dzięki zawartemu w formule Mixa mocznikowi i niacynamidowi krem pozwala przywrócić miękkość i nawilżenie, a następnie także wyeliminować problem truskawkowej skóry. Warto pamiętać, że kremu z mocznikiem nie należy aplikować bezpośrednio po goleniu.

Sezon na klapki i sandały sprawia, że na problem popękanych i zrogowaciałych pięt często patrzy się nie tylko w kontekście dyskomfortu, który sprawiają, ale także ze

względów wizualnych. Najlepszym przygotowaniem skóry w tej partii ciała do lata jest zatem eliminacja problemu. Regularna pielęgnacja z kosmetykiem Mixa Urea Cica Repair+, który zawiera w swojej formule mocznik, pozwoli nie tylko nawilżyć i wygładzić pięty, ale również utrzymać ten pożądany stan przez całe lato albo i dłużej.

Multifunkcyjny krem z mocznikiem od Mixa

Formuła multifunkcyjnego kremu dedykowana jest suchej i szorstkiej skórze, która wymaga regeneracji. Mixa Urea Cica Repair+ dzięki swoim właściwościom sprawia, że skóra staje się delikatnie miękka i nawilżona. Dodatkowo aplikacja kremu jest niezwykle przyjemna, dzięki tłustej konsystencji, która jest jednocześnie lekka i szybko się wchłania.

W składzie Mixa Urea Cica Repair+ na efekt wpływają aż 2 składniki:

Mocznik to najważniejszy składnik kosmetyku. Jest znany ze swoich właściwości zmiękczających, nawilżających i antyseptycznych. Przenika on przed warstwę rogową naskórka i wzmacnia barierę ochronną skóry.

Niacynamid, czyli forma witaminy B3, rozświetla, wyrównuje koloryt skóry, a także wspiera odpowiedni poziom nawilżenia. Ma także właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne.

Krem dostępny jest w dwóch rozmiarach: 400 ml i 150 ml. Dzięki temu jest nie tylko idealnym wyborem na co dzień, ale również na różne wyjazdy. Mniejsze opakowanie doskonale sprawdzi się w walizce, a multifunkcyjna formuła sprawi, że jeden krem kompleksowo zadba o pielęgnację różnych partii ciała