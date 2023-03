Jak się pozbyć zmarszczek pod oczami? Te triki działają jak natychmiastowy lifting

To najlepsza fryzura dla eleganckich kobiet po 60-tce. Jest idealna na blond włosy. To synonim klasy i nowoczesności wiosną 2023

Odmładzający masaż twarzy

Regularne wykonywanie masażu twarzy pozwoli uzyskać naprawdę spektakularny efekt bez konieczności wstrzykiwania sobie kwasów i innych preparatów. Podstawą takiego domowego zabiegu jest fakt, by masaż twarzy wykonywać zawsze na oczyszczoną skórę bez makijażu. Dobrym rozwiązaniem jest masowanie skóry po nałożeniu wieczornej pielęgnacji, dzięki czemu składniki aktywne zawarte w stosowanych przez nas kosmetykach lepiej się wchłoną. Celem masażu twarzy jest przede wszystkim poprawa wyglądu skóry oraz zapobieganie powstawaniu zmarszczek. Jest to również absolutnie doskonały sposób na wieczorny relaks i zmniejszenie napięcia mięśniowego Do masażu twarzy można wykorzystać specjalnie rollery, które znajdziemy praktycznie w każdej drogerii w cenie kilkudziesięciu złotych. Najczęściej wykonane są one albo z kwarcu, albo jadeitu, dzięki czemu zapewniają skórze przyjemne chłodzenia podczas jej masowania. Rolowanie skóry to jeden z podstawowych zabiegów jakie wykonują Azjatki, poprawia one krążenie krwi i wspomaga drenaż limfy. Wykonując masaż twarzy przeznaczonym do tego rollerem pamiętaj, by wszystkie ruchy kierować na zewnątrz buzi oraz od dołu do góry. Po skończeniu zabiegu przetrzyj masażer wilgotną ściereczką.

Zobacz także: QUIZ. Jak dobrze znasz mężczyzn? Czy potrafisz zrozumieć płeć przeciwną? Gubisz się męskiej logice, jak w rozrzuconych przez nich skarpetach, a może czujesz tego bluesa?

Jakie są właściwości kamieni wykorzystywanych w rollerach?

WŁAŚCIWOŚCI JADEITU :

rozluźnia system nerwowy

usuwa toksyny

zmniejsza rozszerzone naczynka,

wspomaga leczenie trądziku różowatego

WŁAŚCIWOŚCI RÓŻOWEGO KWARCU :

wykazuje

właściwości przeciwstarzeniowe

uspokaja stany zapalne

wspomaga odnowę komórek skóry

zwęża pory

Masaż równie genialnie sprawdza się na skórze pod oczami. Wykonuj go okrężnymi ruchami zgodnie z kierunkiem mięśni, czuli do zewnętrznego kąciaka. Nie zapominaj także o górnej powiece. W ten sposób możesz zniwelować problem opadającej powieki. W pielęgnacji oczu ważna jest również pielęgnacji. W perfumeriach Sephora pojawiła się właśnie wyjątkowa nowość od polskiej marki OIO LAB. Marka ta jest dostępna na wyłączność w Sephorze.

OIO LAB – All in eye to wielofunkcyjne, żelowe serum pod oczy i na powieki, które pozytywnie wpływa na osiem głównych zmian skóry wokół oczu: cienie, obrzęki, utrata jędrności, zmarszczki, nawilżenie, gęstość, oznaki wrażliwości i opadające powieki. Aksamitne serum koi, nawilża, pomaga redefiniować kontur oczu i przywraca zdrowy wygląd skóry - pozostawiając wypoczęte spojrzenie. Serum bogate w aktywne składniki botaniczne takie jak biotechnologicznie otrzymywany kompleks komórek macierzystych tuberozy z betainą, naturalną ektoinę, pięć związków kwasu hialuronowego oraz ekstrakty z alg i jagód pieprzu tasmańskiego. Potwierdzone klinicznie działanie liftingujące górną powiekę, uelastyczniające i zwiększające gęstość skóry.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

i Autor: Materiały prasowe Sephora