QUIZ. Jak dobrze znasz mężczyzn? Czy potrafisz zrozumieć płeć przeciwną? Gubisz się męskiej logice, jak w rozrzuconych przez nich skarpetach, a może czujesz tego bluesa?

Niektórzy eksperci zwracają uwagę, że mężczyźni i kobiety różnią się pomiędzy sobą już na poziomie emocji i uczuć. Przyjęło się, że panie są bardzo emocjonalne i przejmują się wieloma drobnostkami. Panowie, z kolei skupiają swoje myśli na konkretnym celu i do niego dążą. Również w komunikacja zauważalnie są różnice pomiędzy obiema płciami. Kobiety rozmawiają ze sobą, aby wzmocnić relację, a mężczyźni, by przekazać informacje. Mówi się, że ciężko zrozumieć płeć przeciwną. Mężczyźni nigdy nie "skumają" kobiecą logiki i odwrotnie. Oczywiście, jest to duże uproszczenie i nie można nikogo zamykać w stereotypach. Przygotowaliśmy dla Ciebie krótki, humorystyczny quiz, który sprawdzi, czy rozumiesz mężczyzn. Odpowiedz na te pytania i przekonaj się, czy męska logika nie ma przed Tobą tajemnic. Quiz, czy potrafisz zrozumieć facetów.

QUIZ. Jak dobrze znasz mężczyzn? Czy potrafisz zrozumieć płeć przeciwną Pytanie 1 z 7 Kto zdaniem mężczyzn gotuje najlepiej? Oni sami Mamusia Partnerka Dalej