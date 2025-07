Jak skutecznie zapuścić włosy? Nowa linia kultowej marki Ci w tym pomoże

Zdrowa skóra głowy – zdrowe włosy

Choć najczęściej skupiamy się na pielęgnacji długości włosów, to właśnie skóra głowy odgrywa kluczową rolę w ich wzroście. Zanieczyszczenia, stres czy nieodpowiednia dieta mogą zaburzać cykl wzrostu włosa, prowadząc do nadmiernego wypadania. Aby skutecznie zapuścić włosy, trzeba zadbać o ich cebulki i stworzyć im optymalne warunki do wzrostu.Tu z pomocą przychodzi L’Oréal Paris Elseve Growth Booster – linia oparta na zaawansowanej formule z kompleksem Aminexil, niacynamidem i ekstraktem z imbiru, które wspólnie działają na główną przyczynę osłabienia włosów – niestabilność cebulek.

„Seria Growth Booster od L’Oréal Paris Elseve to intensywna kuracja stymulująca wzrost włosów, ale także wzmacniająca włosy z tendencją do łamania. Szampon przygotowuje skórę do absorpcji aktywnych składników z serum, które intensywnie pobudza krążenie i usprawnia wzrost włosów nawet w przypadku problemów z łysieniem! Odżywka wzmacnia i chroni łodygę włosa. Dzięki gamie włosy stają się gęstsze, mocniejsze i wyraźnie zdrowsze z każdym dniem.Z tą gamą z pozytywnie zboostujesz swoje włosy do wzrostu i zdrowego wyglądu!” – mówi trycholog Magda Szymczak-Kępka

Growth Booster – 3 kroki do silniejszych i gęstszych włosów

1. Szampon wzmacniający

Delikatny, oczyszczający szampon pozbawiony silikonów dokładnie myje skórę głowy i usuwa zanieczyszczenia, jednocześnie wzmacniając włókna włosa. Dzięki Aminexilowi pomaga przedłużyć cykl życia włosa i ograniczyć jego wypadanie.

2. Odżywka bez obciążania

Formuła odżywki została zaprojektowana tak, by intensywnie nawilżać i odbudowywać włosy, nie pozbawiając ich lekkości. Efekt? Włosy są miękkie, mniej łamliwe i bardziej podatne na stylizację.

3. Serum do skóry głowy

Innowacyjne serum z pipetą to najmocniejszy punkt programu. Dzięki skoncentrowanej formule aplikowanej bezpośrednio na skórę głowy wspomaga mikrocyrkulację, odżywia cebulki i stymuluje wzrost nowych włosów. W testach klinicznych udowodniono, że już po 6 tygodniach stosowania może pojawić się nawet 7 000 nowych włosów.

Widoczne efekty, potwierdzone działanie

Konsumentki, które sięgnęły po linię Elseve Growth Booster, już po kilku tygodniach zauważają pojawienie się baby hair, wzmocnienie włosów u nasady i ograniczenie ich wypadania. Co ważne, produkty są odpowiednie zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, a lekkie formuły bez silikonów sprawdzą się także przy codziennym stosowaniu. Nowa linia L’Oréal Paris Elseve Growth Booster to propozycja dla wszystkich, którzy chcą nie tylko zatrzymać wypadanie włosów, ale przede wszystkim pobudzić ich wzrost i cieszyć się zdrowymi, gęstymi włosami każdego dnia.

i Autor: materiały prasowe L'Oréal Paris

