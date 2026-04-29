Jak używać kremu Cica?

Krem Mixa Balm Cica+ to kosmetyk o wszechstronnym zastosowaniu, który nadaje się do pielęgnacji wielu obszarów skóry (ciała, twarzy, ust). W dodatku jest to produkt dedykowany niemowlętom, dzieciom i dorosłym, więc może być traktowany jako ratunek dla skóry całej rodziny. Warto go używać w konkretnych przypadkach, kiedy skóra wymaga intensywnej regeneracji i ukojenia, więc zaleca się stosowanie punktowe, np. na skórę pach po goleniu lub twarzy po peelingu albo podrażnioną pupę niemowlęcia. Kiedy pojawi się potrzeba, żeby sięgnąć po wielofunkcyjny krem Mixa Balm Cica+, to najlepiej aplikować go dwa razy dziennie na oczyszczoną i suchą skórę (ciała, twarzy lub ust). Produktu nie należy stosować na skórę z otwartymi ranami.

Wielofunkcyjny krem regenerujący i kojący Mixa Balm Cica+

Mixa to ekspert skóry wrażliwej, który właśnie dodał do swojego asortymentu krem typu Cica. Kosmetyk warto mieć zawsze przy sobie, bo okazji, kiedy może przynieść sytuacji skórze, jest wiele. Za jego działanie odpowiada formuła, w której główną rolę odgrywają 3 składniki aktywne.

Wielofunkcyjny krem regenerujący i kojący Mixa Balm Cica+ zawiera takie składniki jak:

PANTENOL – pochodna witaminy B5 znana ze swoich właściwości kojących,

GLICERYNA – znana z działania ochronnego i intensywnie nawilżającego,

SKWALAN – znany ze wspomagania skóry w utrzymaniu jej prawidłowego nawilżenia.

Kiedy warto sięgnąć po krem Cica?

Kremy z kategorii Cica nie są kolejnym kremem do pielęgnacji twarzy, które aplikuje się codziennie. To kosmetyki wielofunkcyjne, które sprawdzą się na różne problemy skórne, kiedy potrzebna jest intensywna regeneracja i ukojenie skóry. Dla przykładu Mixa Balm Cica+ jest polecany na co najmniej 9 różnych problemów:

uczucie swędzenia spowodowane suchością skóry

otarcia

suche usta

zaczerwieniony nos

pupę niemowlęcia

zewnętrzne okolice intymne

skórę po goleniu

skórę po tatuażu

skórę po peelingu