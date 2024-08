Jak zadbać o skórę pełną blasku latem? Sprawdzone triki, które warto znać

Wyjątkowa linia do dermokosmetyków

Zadbaj o swój mikrobiom. To równowaga dla skóry

Coś dla miłośników technologii

FOREO FAQ™ 200

FOREO FAQ™ 202, flagowy produkt w kolekcji szwajcarskiej marki, stanowi idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą przenieść swoją rutynę pielęgnacji skóry na wyższy poziom. Wykorzystując kliniczną terapię światłem LED, FAQ™ 202 używa ośmiu różnych długości fal świetlnych LED (czerwonej, niebieskiej, zielonej, pomarańczowej, fioletowej, cyjanowej, żółtej) - każda celująca w inny problem skóry. Oraz światła NIR, aby skutecznie walczyć z oznakami starzenia i innymi potrzebami cery w ramach wgranych zabiegów. Maska emituje 1000 impulsów LED na sekundę za pomocą 600 punktów świetlnych.

Gagatek, którego nie trzeba przedstawiać

CHARLOTTE TILBURY MAGIC CREAM - krem do twarzy na dzień

Dostępny na wyłączność w Sephorze. Magic Cream został pierwotnie opracowany za kulisami pokazów mody, aby przygotować i odmienić wygląd skóry modelek przed wyjściem na wybieg. Ten bogaty, ultra mocny krem nawilżający stał się tak kultowy, że Charlotte musiała umieścić go w słoiku! REWOLUCYJNA I ULTRA-WYDAJNA FORMUŁA otula skórę kokonem nawilżenia, zapewniając jej promienny wygląd.

Coś na pobudzenie

Lancôme RÉNERGIE H.C.F. TRIPLE SERUM EYE

Rewolucja w pielęgnacji okolic oczu. Odkryj wysoką skuteczność przeciwstarzeniową kultowego potrójnego serum Rénergie H.C.F. Triple Serum teraz w wersji stworzonej specjalnie dla skóry wokół oczu. Tak skuteczne, że H.C.F. Triple Serum Eye jest rekomendowane przez kobiety, które korzystały z zabiegów medycyny estetycznej.

BASICLAB Enzymatyczny peeling myjący do skóry naczynkowej i wrażliwej

Enzymatyczny peeling myjący do skóry naczynkowej to innowacja w oczyszczaniu twarzy. Delikatna, unikalna formuła pudru łączy w sobie właściwości emulsji myjącej i peelingu. Zapewnia głębokie oczyszczanie i delikatnie złuszcza martwy naskórek, nie naruszając równowagi bariery hydrolipidowej. Peeling enzymatyczny do cery naczynkowej przygotowuje ją na kolejne kroki pielęgnacji, pozostawiając skórę gładką i rozświetloną. Dzięki dodatkowi łagodzących substancji aktywnych produkt koi podrażnienia i wspiera regenerację.

Pudrowa konsystencja aktywuje swoje właściwości po złączeniu z wodą – zmienia się w lekką i przyjemną dla skóry emulsję oczyszczającą. Natychmiastowo wygładza skórę, redukując suche skórki i nadając jej naturalny, zdrowy blask.

Bielenda C MARINE CARE Serum glow-booster głęboko nawilżająco - rozświetlające na noc

Serum glow-booster to bogaty kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry pozbawionej blasku i wymagającej wzrostu poziomu nawilżenia. Serum zawiera autorskie połączenie skutecznie współdziałających składników:

Oio Lab Pielęgnujący Rozświetlacz Hyperfresh Balm.

To wyjątkowe połączenie kremowej konsystencji i intensywnej pielęgnacji, które zapewnia natychmiastowy efekt hiper-świeżej skóry przy każdej aplikacji.Formuła balsamu została opracowana z myślą o dostarczaniu intensywnej pielęgnacji nawet najbardziej wrażliwej skórze. Dzięki zaawansowanym składnikom botanicznym, takim jak olej z mongongo, ultra-stabilna witamina C i ekologicznego ekstraktu z korka dębowego, balsam nawilża, odżywia i chroni skórę, jednocześnie otulając ją delikatnym światłem.

