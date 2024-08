Idealny podkład na wesele - dla gości i dla panny młodej. Krycie bez obciążania skóry

Odpowiedni podkład stanowi idealną bazę pod cały makijaż. Wyrównuje koloryt skóry, likwiduje przebarwienie i niweluje oznaki zmęczenia. W zależności od naszych potrzeb powinniśmy wybierać na co dzień podkłady z mniejszym kryciem, a te o mocniejszym zostawić na imprezy i większe wyjścia. Popularnością cieszą się przede wszystkim podkłady matujące, ale również dobrze mogą sprawdzić się te o działaniu nawilżającym i rozświetlajacym.

Przykrywanie i wyrównywanie kolorytu skóry towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, już w starożytnym Egipcie pudrowano twarz ochrą (rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał), a w średniowieczu kobiety pokrywały twarze mieszanką z mleka i mąki oraz ołowiu. Panowało bowiem przekonanie, że im bledsza skóra tym wyższy status społeczny, opalenizna świadczyła bowiem o częstej pracy na świeżym powietrzu, na przykład w polu lub sadzie. Dzisiaj podkład starannie dobieramy do kolorytu skóry i unikamy odcieni za jasnych lub zbyt ciemnych. Nadal jednak wyrównana i pełna blasku skóra jest pożądana.

Zobacz także: Odkryj swoją wewnętrzną muzę! Zainspiruj się modą na jesień

Bestsellerowy podkład do zadań specjalnych

Marka NARS to setki produktów makijażowych, które zyskały status bestsellerów. Ich róż z serii Orgasm już od kilku sezonów podbija świat makeupu, a korektor pod oczy uznawany jest za jeden z najlepszych. Tym razem prezentujemy Wam podkład Natural Radiant Longwear Foundation. Naszym zdaniem to idealny podkład do zadań specjalnych, sprawdzi się zarówno do codziennych makijaży, jak i rewelacyjnie będzie wyglądał świetnie intensywnych lamp, na przykład podczas sesji zdjęciowych. Natural Radiant Longwear Foundation gwarantuje naturalny i promienny efekt bez wysuszenia skóry i uczucia jej ściągnięcia. Co ważne, nie podkreśla on zmarszczek i faktury cery. Jest komfortowy w noszeniu, zupełnie jak druga skóra. Jest on także wyjątkowo trwały i odporny na warunki atmosferyczne, jak woda, czy wysoka temperatura. Zatem idealnie sprawdzi się w makijażu pod maseczkę ochroną. To prawdziwie "pancerny" podkład, który sprawdzi się w każdej okazji. Bogata formuła idealnie dopasowuje się każdego rodzaju skóry, zapewniając komfort krycia i trwałości. Nars Natural Radiant Longwear Foundation dostępny jest na wyłączność w Sephorze.

i Autor: materiał prasowy NARS

i Autor: materiał prasowy NARS