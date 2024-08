i Autor: materiał prasowy BIZUU

Odkryj swoją wewnętrzną muzę! Zainspiruj się modą na jesień

Znajdź własny głos i daj się zainspirować twojej wewnętrznej muzie na nowy sezon. Marka Bizuu najnowszą kolekcją jesień/zima ‘24 zachęca do wyrażania siebie. Miejska, pełna naturalności kampania przedstawia sezon AW24 w niezwykle świeżym ujęciu, doprawiając kobiecą sylwetkę Bizuu francuską nutą. Eklektyczne projekty bezpośrednio nawiązują do hasła kampanii: Discover your inner muse. Premiera całego I dropu kolekcji już 7 sierpnia.