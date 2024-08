Popularna sieć drogerii otwiera nowy sklep. Długo wyczekiwana lokalizacja

Nowa Drogeria Natura położona jest przy skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej i Popiełuszki, zaledwie kilka minut spacerem od popularnej plaży miejskiej. Do drogerii z łatwością można się dostać za pośrednictwem komunikacji miejskiej.

Warto zwrócić uwagę na specjalne oferty Drogerii Natura. Jedynie w niej dostaniemy uznane przez Klientów marki na wyłączność: produkty do makijażu Daso Beauty i Kobo Professional stworzone we współpracy z wizażystą Danielem Sobieśniewskim, dermokosmetyki do twarzy i ciała Skinimal, perfumy Harmoniq czy środki do czyszczenia domu Domofix w przystępnej cenie.

W sierpniu Drogeria Natura stawia na promocje. Dla swoich Klientów przygotowała ofertę, w której drugi produkt tej samej marki (Botanic, Domofix) można kupić 50% taniej. Drugi błyszczyk, pomadka lub szminka z Kobo Professional jest dostępna za jedyne 5 zł – podobnie jak korektory i podkłady Sensique Sensitive Skin.*

Dla pierwszych klientów drogeria Natura przygotowała prezenty oraz specjalne promocje. Warto skorzystać z okazji i pobrać aplikację, a także zapisać się do „Klubu Natura”, w którym czekają na nas dodatkowe kupony rabatowe.

Drogeria Natura przy ul. Strzeleckiej 42 w Środzie Wielkopolskiej otwarta jest w godzinach:

poniedziałek-piątek: 8:30-19:00

sobota: 8:30-16:00

