Jak zaplanować sylwestrowe przygotowania? Zadbaj o siebie

To najgorszy sweter dla kobiet na zimę. Noszenie go będzie prawdziwym koszmarem. Rozpoznasz go po metce

Sylwestrową noc zazwyczaj planujemy z dużym wyprzedzeniem. Spędzamy długie godziny nad wyborem odpowiedniej sukienki, szpilek, torebki czy biżuterii. Perfekcyjne muszą być także nasza cera, ciało, makijaż i oczywiście włosy. Nawet, jeżeli do godziny 0:00 pozostało już niewiele czasu, nie musisz się martwić, że nie zdążysz zrobić się na bóstwo. Na szczęście istnieją rozwiązania last minute, które zapewnią natychmiastowy efekt WOW i to właśnie ich teraz potrzebujesz najbardziej. Jakich przeciwników mamy do pokonania przed i w trakcie trwania imprezy?

podkrążone oczy

widoczne zmarszczki

sucha i szara skóra twarzy i ciała

włosy bez blasku i „życia”

odstający brzuch

nieprzyjemny zapach podczas szaleństw

Świetnie! Teraz już wiemy, z czym będziemy walczyć. Na początek zadbaj o odpowiednie nawodnienie. Nawet jeśli masz już niewiele czasu – to naprawdę może Ci pomóc! Koniecznie regularnie sięgaj po szklankę wody. W połączeniu z pielęgnacją zagwarantuje świeży wygląd.

Zobacz także: Czy wypada dać pieniądze w prezencie pod choinkę? Sprawdź, ile dać na święta i jak zapakować gotówkę

Dzień przed wielkim wyjściem na noc użyj skutecznego produktu, który będzie nie tylko nawilżał, ale również ujędrni i zminimalizuje oznaki starzenia. Tutaj idealnie sprawdzi się Yoskine Vampire Face Lift Maska Anti-Aging na noc, inspirowana zabiegiem kosmetycznym „wamiprzy lifting”. Łączy w sobie działanie kremu, serum i maski. Już po jednej nocy widocznie poprawi kondycję skóry z objawami zmęczenia, starzenia i wiotczenia. Intensywnie regeneruje, nawilża, dodaje blasku i ożywia zmęczoną cerę. Znakomicie napręża skórę na policzkach, podbródku i żuchwie. To wszystko za sprawą: innowacyjnego składnika dragon`s blood, smocza krew, czyli unikalnego ekstraktu z czerwonej żywicy z drzewa Croton Lechleri, który wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, stymuluje redukcję kolagenu, redukuje blizny, wspiera odbudowę i regenerację skóry i chroni ją przed zanieczyszczeniami. Dodatkowo, dzięki nowatorskiej technologii IN-YO, IN`DETOX i YO`ACTIVE, która łączy detoksykację komórek z silnym działaniem odmładzającym oraz oczyszcza komórki, przez co składniki dostarczane do skóry mogą zadziałać znacznie skuteczniej. Nie zapomnij nałożyć produkt również na szyję i dekolt!

Yoskine, Vampire Face Lift, Maska Anti-Aging na noc 134,99 zł/50 ml

Tego samego wieczoru, jeszcze przed zastosowaniem maski, koniecznie zadbaj o pielęgnację okolic oczu. Ta też musi dawać natychmiastowe efekty. W tak trudnym przypadku nic nie sprawdzi się lepiej niż ZO® SKIN HEALTH Eye brightening crème. Sprawia, że skóra wokół oczu odzyskuje blask. Widocznie spłyca i wygładza zmarszczki w tych okolicach. Takie efekty stają się możliwe, dzięki zastosowaniu innowacyjnych składników aktywnych. Retinol oraz biomimetyczny kompleks proteinowy stymulują odbudowę naskórka i produkcję kolagenu niwelując powstałe zmarszczki i zapobiegając tworzeniu się nowych. Zawiera wyciąg z komórek drożdży piwowarskich, karnitynę, koenzym A oraz kofeinę, które rozjaśniają cienie pod oczami, zwiększają mikrocyrkulację i redukują obrzęki.

ZO® SKIN HEALTH Eye brightening crème 665 zł/15 g

Nie zapomnij też o odpowiedniej pielęgnacji przed wykonaniem makijażu, kiedy już naprawdę niewiele czasu dzieli Cię od sylwestrowej nocy. W takich sytuacjach najlepiej sprawdzają się maski tzw. „bankietówki”, które w 10-15 minut dają efekt WOW. Jedną z nich jest Perfecta Vitamin ProA Skoncentrowana maska-odżywka witaminowa. Dostarcza skórze niezbędnych witamin, skutecznie wpływając na jej kondycję. Zawiera witaminy A i E, które mają za zadanie intensywnie regenerować, rozświetlać, nawilżać, odżywiać i wyrównywać koloryt skóry. A także masło shea, które w cudowny sposób wygładza, zmiękcza i odżywia cerę. Maseczka posiada kremową konsystencję wzbogaconą witaminowymi kulkami, która daje natychmiastowe poczucie komfortu i dogłębnego odżywienia.

Perfecta Vitamin ProA Skoncentrowana maska-odżywka witaminowa 3,99 zł/8 ml

Pora na makijaż! I to nie byle jaki, bo przecież musi wytrzymać aż do rana! Podstawą każdego makijażu, jego trwałości i świeżości jest oczywiście odpowiednia pielęgnacja, ale istnieją również sposoby, żeby go dodatkowo utrwalić. Jednym z nich jest puder EISENBERG Paris Ultra Perfecting & Blurring Loose Powder. Jest to matujący i utrwalający, drobnoziarnisty puder sypki. Nadaje cerze perfekcyjnie naturalne i świetliste wykończenie i pozostawia ją gładką, sprawiającą wrażenie wręcz nieskazitelnej. Nie gromadzi produktu w drobnych liniach i porach, subtelnie niweluje niedoskonałości, a efekt utrzymuje się przez długi czas. Brzmi jak puder idealny? To nie wszystko. Dzięki formule wzbogaconej o proszek z łodyg bambusa, wchłania nadmiar sebum i niweluje błyszczenie się skóry. A kompleks rewitalizujący nawilża, zapobiega działaniu wolnych rodników i dodaje cerze naturalnego blasku. Nieskazitelny makijaż i pielęgnacja jednocześnie. Zdecydowanie brzmi jak puder idealny.

EISENBERG Paris Ultra Perfecting & Blurring Loose Powder 325 zł/7 g. Dostępny stacjonarnie w perfumeriach Sephora lub na sephora.pl.

Jeżeli chodzi o twarz, powyższe produkty zdecydowanie wystarczą, by skóra mogła wyglądać pięknie przez całą noc. Pora na pielęgnację włosów, które przecież nie mogą pozostać „bez życia” na tak ważną i wspaniałą noc. Aby dostarczyć im odpowiedniego nawilżenia, zregenerować je i dodać im blasku, należy skorzystać ze wszystkich trzech filarów PEH: protein, emolientów i humektantów. W tej kategorii ratunkiem będzie BARWA z serii Barwy Botaniki Maska odbudowująco-regenerująca do włosów zniszczonych. Masło shea, oleje z awokado i słodkich migdałów odżywią, wygładzą włosy i dodadzą im blasku. Proteiny ryżu je odbudują i zregenerują. A trehaloza i pantenol odpowiednio nawilżą. Zapewni wszystko, czego potrzebują Twoje włosy.

BARWA Barwy Botaniki Maska odbudowująco-regenerująca do włosów zniszczonych 14,99 zł/220 ml

Teraz pora na zmierzenie się z problemem, który pozornie wydaje się nie do rozwiązania. Oczywiście, że chcesz wyglądać jak najszczuplej i schować ile się da. Złe wieści są takie, że teraz już nie ma żadnego magicznego sposobu, który pozwoli Ci schudnąć parę kilo. Ale są też dobre wieści. Triumph Comfort Becca Extra High+Cotton Shape Modelujące majtki z wysokim stanem mają prosty kształt i delikatnie wymodelują Twoją sylwetkę. Duża zawartość bawełny zapewni naturalne uczucie na skórze. Dzięki wygodnej gumce na wycięciach nogi i włóknie LYCRA® perfekcyjnie dopasują się do Twojego ciała, zachowają swój kształt i będą poruszać się razem z Tobą. Dyskretne szwy sprawią, że bielizna pozostanie subtelna i niezauważona!

Triumph Comfort Becca Extra High+Cotton Shape Modelujące majtki z wysokim stanem 139,99 zł

Od hucznej imprezy dzielą Cię już tylko kilka chwil. To jest właśnie ten moment, w którym należy przygotować na nią ciało. Nasz cel to skóra promienna, odżywiona i rozświetlona. Wiadomo, w sylwestra wszyscy chcą błyszczeć. Pora zatem na gwiazdę wieczoru. Nuxe Suchy olejek Huile Prodigieuse® Or, wersja ze złotymi drobinkami, to już kultowy i wręcz ikoniczny produkt, który dzięki swoim aktywnym składnikom, takim jak olejek arganowy, czy roślinny olejek Tsubaki, natychmiastowo odżywi i ujędrni Twoją skórę. Formuła suchego olejku nie pozostawia lepkiej, klejącej powłoki. A dzięki złotym drobinom dodatkowo widocznie ją rozświetli. Zdecydowanie pozwoli Ci w tę noc błyszczeć najjaśniej ze wszystkich!

Nuxe Suchy olejek Huile Prodigieuse® Or, wersja ze złotymi drobinkami 109 zł/50 ml

Teraz pozostaje nam się tylko odpowiednio zabezpieczyć przed nieprzyjemnymi zapachami. Oczywiście w tym wypadku najprostszym, ale i najlepszym rozwiązaniem będzie porządny dezodorant. Taki, który będzie bezpieczny i delikatny, nawet dla najwrażliwszej skóry. Zapewniający skuteczną ochronę. Dbający o delikatną skórę i przywracający jej naturalne pH. Z prostym i przejrzystym składem. Oto Twój bohater: Sanex Zero% Sensitive dezodorant w sztyfcie. A co więcej - nie zawiera parabenów, alkoholu etylowego ani soli aluminium.

Sanex Zero% Sensitive dezodorant w sztyfcie 15,99 zł/65 g