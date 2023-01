Jak zdjąć hybrydę domowymi sposobami? Boski trik na zdjęcie lakieru hybrydowego. Bezpieczny patent bez acetonu

Jak zdjąć hybrydę? Domowe sposoby na lakier hybrydowy

Hybryda to najwygodniejszy sposób na manicure. Lakier jest w stanie wytrzymać nawet kilka tygodni i cały czas prezentuje się tak samo wspaniale. Problemem najczęściej stają się odrosty. Kiedy nasz paznokcie zaczyna odrastać to znak, że czas hybrydę zdjąć. Nie zawsze jest jednak możliwość, by wybrać się do salony kosmetycznego i zrobić to u profesjonalistki. Zdarza się, że kobiety zdejmują hybrydę. Jak zrobić to bezpiecznie dla naszych paznokci? Najpopularniejszych sposobem jest ten przy wykorzystaniu acetonu. Klasyczny wacik kosmetyczny nasącz acetonem i przyłóż do paznokcia. Każdy pale owiń folia aluminiową i odczekaj kilkanaście minut. Kiedy lakier zacznie się marszczyć możesz go delikatnie zdjąć.

Magiczny trik na lakier hybrydowy. W ten sposób bezpiecznie zdejmiesz hybrydę

Na rynku pojawia się coraz więcej wszelkiego rodzaju nowości dedykowanych do manicure hybrydowego. Jedną z takich nowości są specjalnie zmywacze do hybryd. Marak Mylee posiada w swojej ofercie specjalistyczny Gel Remover. Ten zmywacz to prawdziwa rewolucja – nie ma sobie równych, jeśli chodzi o szybkie i łatwe usuwanie lakieru hybrydowego z paznokci. Skutecznie usuwa lakier hybrydowy bez konieczności nasączania w acetonie. Zdjęcie hybryd przy jego pomocy zajmuje tylko 6 minut i jest całkowicie bezpieczne dla płytki paznokcia.

i Autor: materiały prasowe Mylee

