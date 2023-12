i Autor: Materiały prasowe Wonka

Strefa beauty

Jakich kosmetyków używałby Willy Wonka? Z pewnością byłyby one pełne słodyczy

Już jutro jest długo wyczekiwana premiera filmu „Wonka” z Timothee Chalametem w roli głównej! „Wonka” to film, którego inspiracją jest niezwykły bohater „Charliego i fabryki czekolady”, najbardziej znanej książki dla dzieci autorstwa Roalda Dahla, a zarazem jednej z najlepiej sprzedających się pozycji dla dzieci wszech czasów. Obraz ukaże wcześniejsze losy Wonki i jego drogi do imperium słodkości. A jakie słodkości wyczarowałby Willy Wonka, gdyby robił kosmetyki? Może waniliowy cień do powiek, karmelowe serum, cukierkowy błyszczyk lub cukrowy peeling?