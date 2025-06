Jakie toniki wybierać latem? Pokochasz te formuły

Toniki w mgiełce, odświeżające mgiełki lub wody termalne w sprayu to must have w wakacyjnej kosmetyczce. Przyjemnie chłodzą i nawilżają skórę w ciągu dnia, dając uczucie odświeżenia. Latem warto mieć je zawsze pod ręką.

Tonizująca esencja do twarzy w mgiełce FaceBoom Go With The Flow

Wystarczy, że rozpylisz ją bezpośrednio na oczyszczoną skórę, aby przywrócić jej właściwe pH, silnie nawilżyć, a dzięki obecności prebiotyku – wesprzeć mikrobiom skóry. Możesz ją aplikować także w ciągu dnia nawilżając i odświeżając skórę.

Antyoksydanty to jak tarcza ochronna przed smogiem i słońcem. Neutralizują wolne rodniki i zapobiegają uszkodzeniom DNA komórek skóry, dlatego warto postawić na formuły bogate w witaminy C, E, niacynamid, koenzym Q10, czy inne składniki o silnych właściwościach antyoksydacyjnych.

superTONIC Tonik antyoksydacyjny z witaminą C, MIYA Cosmetics

To więcej niż tonik! Dzięki zawartości witaminy C oraz EGCG ma silne właściwości antyoksydacyjne - chroni komórki skóry przed wolnymi rodnikami. Możesz go stosować standardowo po oczyszczeniu twarzy, przed nałożeniem serum czy kremu, aby przywrócić skórze fizjologiczne pH i zrewitalizować skórę, ale także w ciągu dnia, również na makijaż – jako ekspresowe odświeżenie skóry.

Nawet najlepszy kosmetyk antyoksydacyjny, nie zastąpi ochrony przed promieniowaniem UV. Stosowanie SPF to konieczność, ale warto postawić na formuły, które nie tylko zapewnią ochronę przed UVA i UVB, ale także będą wspierać barierę ochronną i odżywiać skórę.

Nawilżająco-kojący krem SPF 50+ Bless The Less MIYA Cosmetics

Jego formuła to doskonałe połączenie pielęgnacji i bardzo wysokiej ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB. Krem chroni przed fotostarzeniem, koi i łagodzi podrażnienia, wygładza oraz zapewnia komfortowe nawilżenie bez obciążenia. Dodatkowa zaleta – formuła zawiera składniki z upcyklingu, dzięki czemu nie tylko dbasz o skórę, ale także wspierasz rozsądne korzystanie z zasobów natury.

Letnia kosmetyczka to także kosmetyki do makijażu. Teraz najlepiej sprawdzą się produkty hybrydowe – zacierające granicę między pielęgnacją, a makijażem. Idealnie - jeśli dodatkowo chronią skórę przed promieniowaniem UV.

eyeSUNshine Rozświetlające serum pod oczy SPF 50, MIYA Cosmetics

To kosmetyk, który łączy funkcję serum, kosmetyku z wysoką ochroną przez promieniowaniem UVA i UVB i lekkiego kremu BB - dzięki pigmentom mineralnym serum wyrównuje koloryt i niweluje widoczność cieni pod oczami. Jego formuła zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia i wygładza skórę wokół oka. To zasługa witaminy C, koenzymu Q10, skwalanu i oleju arbuzowego. Krem ma lekką konsystencję, nie obciąża skóry – jest idealny do dziennej pielęgnacji, szczególnie latem!

myBBalm Witaminowego kremu BB SPF30, MIYA Cosmetics

Idealnie stapia się ze skórą wyrównując koloryt i delikatnie korygując niedoskonałości, a dodatkowo nawilża, wygładza i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek oraz cieni pod oczami. Krem ma przyjemną, kremową formułę, która łatwo rozprowadza się na skórze, bez jej obciążania. Kosmetyk nie zapycha porów, nie roluje się i nie spływa z potem. To jednak nie wszystko! Fotostabilne filtry skutecznie chronią skórę przed fotostarzeniem oraz negatywnym wpływem promieniowania UV. W jego formule kryją się silne antyoksydanty – witamina C, E i niacynamid oraz działające przeciwstarzeniowo peptydy. myBBalm dostępny jest w 3 wariantach kolorystycznych: light, natural i beige.