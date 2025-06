Matki, żony i kochanki pobiegną do Biedronki po te perfumy! W promocji o połowę taniej! Zapach pewności siebie, w którym cynamon miesza się z aromatami fikuśnego różowego pieprzu oraz mięty

Promocje na zapachy w Biedronce. Zmysłowe, męskie aromaty za darmo

Biedronka wchodzi w weekend z przytupem. Nic w tym dziwnego, już w poniedziałek, 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Nadchodzący weekend to zatem ostatni dzwonek, by kupić tacie wyjątkowy prezent. Jednym z najbardziej sprawdzonych i zawsze udanych pomysłów na prezent są perfumy. To zmysłowy dodatek wręczany bliskim osobom. jest wyrazem miłości, wdzięczności oraz wyjątkowej bliskości. Pięknie zapachy to symbol elegancji, stylu oraz poczucia własnej tożsamości. Od tysięcy lat olejki eteryczne wykorzystywane są nie tylko w przemyśle urodowym, ale także jako afrodyzjaki i aromaty przyciągające uwagę.

Najnowsza promocji Biedronki to ukłon dla wszystkich miłośników męskich zapachów. Już od soboty, 20 czerwca w promocji 1:1 będzie można upolować męskie kompozycja zapachowe. Dostępne są propozycje od wielu marek, w tym Be Beauty, Big Star oraz Made in Lab. Promocja 1:1 oznacza, że kupując dwa flakony jeden z nich otrzymasz za darmo.

Miłośnicy typowo męskich i uzależniających zapachów powinni zainteresować się propozycją Lucca Cipriano Woda toaletowa Strong Impression, która jest w promocji Biedronki. To unikalna kompozycja zapachowa, która dodaje energii oraz pewności siebie. Jest to męski i silny zapach, który na długo zostaje w pamięci. Oryginalne nuty zapachowe wyróżniają go z tłumu i sprawiają, że ciężko go opisać. Lucca Cipriano Strong Impression w nutach głowy zachwyca fikuśnym różowym pieprzem wymieszanym z orientalnym kardamonem oraz miętą. Nuty serca to wyraźny akord owocowej nuty ananasa przełamanego lawendą, szałwią oraz cynamonem. Na samym końcu bazę zapachu stanowi klasyczne, męskie połączenie drzewa cedrowego, kasztanu oraz delikatnej wanilii. Lucca Cipriano Strong Impression jest idealna dla nowoczesnych mężczyzn, którzy uwielbiają czuć się wyjątkowo.

i Autor: materiały prasowe Biedronka

i Autor: materiały prasowe Biedronka