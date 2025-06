Polki rzucą się dziś na zakupy w Biedronce? W promocji zapach lata 2025 za 5 zł! Orzeźwiajace połączenie letnich wibracji z romansem niczym w "Miłość, szmaragd i krokodyl". Wyprzedaż kosmetyków w Biedronce

Wielką wyprzedaż w Biedronce. Wakacyjne zapachy za 5 zł w promocji

Lato kojarzy się z zapachami. Po pierwsze to właśnie zmysł węchu najlepiej aktywuje wspomnienia i sprawia, że dobre emocje z przeszłości wracają. Po drugie lato to cała paleta zapachów. Kwitnące krzewy, owocujące drzewa i zapachy lokalnych kuchni. Dla wielu osób to właśnie wakacyjne zapachy stają się najpiękniejszym wspomnieniem. Często podczas wakacyjnych wojaży rezygnujemy z mocnych i bogatych kompozycji perfumeryjnych na rzecz lekkich mgiełek. W świecie perfumiarstwa mgiełki cechują się niższa zawartością olejków eterycznych. Najczęściej zawierają one od 1 proc. do 5 proc. skondensowanych olejków zapachów. Co ważne, mgiełki często zawierają właściwości nawilżające oraz odświeżające, dzięki czemu rewelacyjnie sprawdzają się latem. Stanowią sposób ja szybkie odświeżenie i dodanie wokół siebie aromatycznej chmurki pięknego zapachu.

W poniedziałek Biedronka zaskoczyła nowymi promocjami. W aktualnej gazetce promocyjnej można bowiem znaleźć wielka wyprzedaż kosmetyków. Wśród wielu ciekawych okazjo cenowych znalazła się promocja na mgiełki marki Be Beauty. To marka własną sprzedające perfumy oraz wody toaletowe w Biedronce. Ich produkty już niejednokrotnie podbijały serca Polek. Be Beauty to trwałe i przepiękne zapachy, które często inspirowane są luksusowymi kompozycjami. Tylko do soboty, 21 czerwca kupisz mgiełki zapachowe marki Be Beauty za jedyne 4,99 zł. Do wyboru jest kilka wersji zapachowy. Możesz wybrać między innymi mgiełkę Be Beauty Natural Blossom. To wegańska wariacja zapachowa, która na początku onieśmiela aromatami gruszki, bergamotki oraz słodkiej pomarańczy, aby zakwitnąć nutami piwonii oraz róży. W bazie zapachu Natural Blossom jest eleganckie piżmo oraz drzewo cyfrowe, które uwodzi stylem oraz zmysłowością.

W promocji Biedronki za 4,99 znajdziesz również Be Beauty Pure Summer. Ja sama nazwa wskazuje,ten zapach to istna kwintesencja lata. Łączy w sobie aromaty ciepłego zachodu słońca w tropikalnymi kwiatami. W nutach głowy wyczuwalna jest lawenda, serce zapachu stanowi kolendra oraz kwiat neroli. Baza natomiast uwodzi zmysły aromatami rumu oraz drzewo cedrowego. - Zapach jak dla mnie właśnie taki jak w opisie czyli czuć po prostu łąkę letnią nasyconą kwiatami i ziołami. Taką może nawet trochę po deszczu , rześką albo lekko rosą zroszona. bardzo przyjemnie , swojsko i ulotnie jak to z mgiełkami bywa - opisuje zapach zadowolona użytkowniczka na portalu wizaż.pl.

