Wlej 2 łyżeczki i postaw na pralce. Domowy zapach do łazienki, który rozniesie aromaty po całym pomieszczeniu. Będzie pachnieć niczym w balijskim SPA. Naturalny zapach do pomieszczeń

Domowy zapach do pomieszczeń. Perfumy do łazienki

Zmysł węchu często pozostaje niedoceniany, a naukowcy bezsprzecznie wskazują, że to właśnie on determinuje wiele naszych zachowań. W kuchni to właśnie węch w dużej mierze odpowiada za pretensje kulinarne. Kucharze podkreślają, że część z tego, co odbieramy jako poczucie smaku jest w rzeczywistości węchem. Nie bez powodu sklepy oraz piekarnie rozpylają zapach świeżego pieczywa, aby skutecznie pobudzić kubki smakowe.

Zapach od tysięcy lat kojarzy się z pięknem oraz luksusem. W dawnych czasach tylko elity mogły pozwolić sobie na olejki eteryczne rozlewane w dużych ilościach. Dzisiaj pięknie zapachy nie są już jedynie zarezerwowane dla najbogatszych, a coraz większą popularnością cieszą się perfumy do pomieszczeń. Można kupić gotowe mieszanki, które skutecznie odświeżają powietrze i niweluje brzydkie zapachy. Można je również przygotować samodzielnie.

Wiele osób poszukuje skutecznego sposobu na przyjemne zapachy w łazience. To właśnie to pomieszczenie najczęściej potrzebuje odświeżenia. Wilgoć, toaleta, a także często słaba wentylacja sprawiają, że w łazience może panować zaduch. Pamiętaj, by regularnie wietrzyć łazienkę bowiem żadne perfumy nie dadzą rady, jeżeli nie rozwiążesz istoty problemu.

Jak zrobić zapach do łazienki? Wystarczą dwa składniki

Praktycznie każdy zapach opiera się na olejkach eterycznych. W sklepach możesz kupić skoncentrowane olejki eteryczne. Wybierz zapach, który Ci się nie tylko podoba, ale także nie jest drażniący i nie powoduje dyskomfortu u innych domowników. Eksperci często polecają olejek miętowy, różany, lawendowy lub rozmarynowy. Przygotuj szklaną miseczkę i włóż do niej watę. Nasącz watę olejki eterycznymi. Aby zapach był jeszcze intensywniejszy możesz spryskaj watę klasycznymi perfumami lub dodać mocno pachnące przyprawy takie jak: liście laurowe, goździki lub rozmaryn. Tak przygotowany zapach postaw na Oracle lub na otwarte półce. Ciepłe i wilgotne powietrze po kąpieli sprawi, że aromaty będą jeszcze lepiej roznosić się po całym pomieszczeniu. Tak przygotowany zapach do łazienki działa przez około dwa tygodnie. Po tym czasie należy wymienić watę na świeżą.

