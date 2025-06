Sposób od greckiej gospodyni na mięciutkie ręczniki. Zamiast octu lub sody sięgnij po 3 łyżeczki tego. Za 5 złotych dopierzesz ręczniki na śnieżną biel

Co zrobić, aby ręczniki znów były miękkie? Sposób na pranie ręczników

Służą do wycierania skóry po kąpieli. Praktycznie nikt nie zastanawia się nad właściwościami ręczników. Ot, niewiele więcej niż zwykły kawałek materiału, który ociera się skóry. Okazuje się jednak, że do do końca tak jest. Materiał ręczników musi spełniać określone funkcje, o których na co dzień nikt nie myśli. Przede wszystkim rączniki muszą być miękkie i przyjemnie dla skóry. Nie mogą podrażniać, ani wywoływać reakcji alergicznych. Z tego też powodu ręczniki robi się przede wszystkim z bawełny. Zdarzają się, co prawda, syntetyki, ale najczęściej są one wykorzystywane w ręcznikach plażowych, które muszą szybko schnąć. Ręczniki muszą również chłonąć wodę. To ich najważniejsza funkcja, bez której jedynie rozcierałyby wilgoć po skórze. Niestety, częste pranie i nieodpowiednich detergentach może sprawiać, że ręczniki będą robić się coraz bardziej sztywne i mniej chłonne. Jak sobie z tym poradzić?

Wiele ekspertów do prania ręczników poleca ocet. Nie zawsze jest on jednym złotą radą do wszystkiego. Niektórzy producenci ręczników wskazują, że ocet nie tylko nie dopierze wszystkich zabrudzeń, ale za często używany może doprowadzić do zmniejszonej chłonności materiałów. Do prania sztywnych ręczników może natomiast sprawdzić się zwykła gliceryna. Dodanie kilku łyżeczek gliceryny do komory na płyn do płukania sprawi, że tkaniny odzyskają miękkość oraz staną się bardziej chłonne. Na jedno pranie nie używaj więcej niż trzy łyżki gliceryny. Za duża ilość może przynieść odwrotny efekt do oczekiwanego. Ręczniki pierz w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, dzięki czemu gliceryna dobrze wchłonie się w materiał. Możesz także ręczniki namaczać w roztworze gliceryny i wody. Na dwa litry wody dodaj trzy łyżki gliceryny i namaczaj ręczniki przez około 30 minut. Już po jednym takim zabiegu tkaniny zrobią się bardziej miękkie i chłonne.