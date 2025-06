Wsyp do słoika i wstaw do szafy. Przez długie tygodnie Twoje ciuchy będą pachnieć lepiej niż witryny sklepów. Zapach wiosny i kwiatów będzie otulał Cie, za każdym razem, gdy otworzysz szafę

Florystka powiedziała, by przez całe lato stawiać to obok skrzydłokwiatu. Dzięki temu liście będą zielone i soczyste, a skrzydłokwiat będzie kwitł najlepiej w Twoim życiu. Pielęgnacja skrzydłokwiatu

Domowy zapach to szafy. Zrobisz go w kilka minut, a będzie pachnieć tygodniami

Zapachy mogą wpływać na nasz nastrój. Udowodniono, że zmysł węchu i ładne aromaty poprawiają samopoczucie i redukują poziom stresu. Według badań przeprowadzonych przez uczelnie SWPS okazało się, że subtelny i delikatny zapach wpłyną pozytywnie na odczucia grupy badanych. Powierzone im zadanie wydawało się bardziej atrakcyjne. Olejki eteryczne i perfumy towarzyszą ludzkości od tysięcy lat. Zawsze kojarzyły się z one z wysokim statusem społecznym i elegancją. Perfumy to nie tylko zapachy rozpylane na ciało oraz włosy, ale także aromaty, które możemy używać we wnętrzach. W ostatnim czasie sporą popularnością cieszą się perfumy do szaf. Sprawiają one, że wnętrze szafy oraz ubrania przyjemnie pachną. Redukują zapach stęchlizny oraz pozytywnie wpływają na komfort noszenia ciuchów. W sklepach możesz kupić gotowe mieszanki zapachów do szaf. Możesz także przygotować takie perfumy samodzielnie. Naturalny zapach do szaf może okazać się mniej drażniący i potencjalnie mniej uczulający.

Przygotowanie naturalnego zapachu do szaf jest banalnie proste. Wystarczy, że przygotujesz szklany słoik (może też być miska lub inny szklany pojemnik) i wsypiesz tam sporą ilość sody oczyszczonej. Następnie weź swój ulubiony olejek eteryczny i wlej kilka kropli do sody oczyszczonej. Świetnie w tym celu sprawdzi się olejek różany lub lawendowy. Nie tylko przyjemnie i subtelnie będzie pachnieć, ale ukoi również nerwy i poprawi samopoczucie. Aby zapach był jeszcze przyjemniejszy możesz do słoika włożyć świeże liście laurowe (ochronią także ubrania przed molami) lub listki szałwii. Tak przygotowany słoik wstaw niezakręcony do szafy. Olejki eteryczne zmieszane z sodą oczyszczoną będą stopniowo uwalniały świeży i delikatny zapach. Aromat będzie wyczuwalny nie tylko w szafie, ale także na ubraniach.