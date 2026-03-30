Japoński hit już w Polsce! Odkryj Lotion Hada Labo Tokyo Hyalu Renew

W Japonii nawilżanie to jeden z najważniejszych elementów troski o skórę. Szczególną popularnością cieszą się tam lotiony, które mają bardzo lekką, wodnistą konsystencję. Ich działanie koncentruje się na głębokim nawilżeniu tuż po oczyszczeniu. To wielofunkcyjny produkt, bez którego codzienna pielęgnacja mieszkanek Kraju Kwitnącej Wiśni byłaby niekompletna. A lotiony marki Hada Labo Tokyo są niekwestionowanym liderem w Japonii! Delikatna, wodno-esencjonalna formuła LOTIONU HADA LABO TOKYO HYALU RENEW natychmiast odświeża, redukuje oznaki zmęczenia, wygładza i sprawia, że skóra wygląda na bardziej wypoczętą, sprężystą i promienną. Unikalny kompleks 5 form kwasu hialuronowego zapewnia wielopoziomowe nawilżenie, regenerację i wzmocnienie bariery ochronnej. Lotion idealnie sprawdza się dla cery odwodnionej, zmęczonej i poszarzałej. Przygotowuje ją na kolejne kroki i przywraca jej naturalny blask. Wypróbuj HADA LABO TOKYO HYALU RENEW i pozwól swojej skórze poczuć natychmiastowy komfort, lekkość i świeżość każdego dnia!

HADA LABO TOKYO HYALU RENEW SILNIE NAWILŻAJĄCY I ODŚWIEŻAJĄCY LOTION DO TWARZY

Sekret skuteczności Lotionu HYALU RENEW tkwi w kompleksie 5 innowacyjnych form kwasu hialuronowego, które działają wielopoziomowo, zapewniając skórze długotrwałe i głębokie nawilżenie:

Nano-Mineral HA – wspiera intensywne nawilżenie i regenerację skóry

Fermented HA – wzmacnia naturalną barierę ochronną

Hyaluronic Acid – łagodzi podrażnienia i przywraca komfort

Hyalu-Resilience – wzmacnia funkcje barierowe skóry

Penetrating HA – zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie

Formułę uzupełniają składniki aktywne, które dodatkowo wzmacniają efekt pielęgnacyjny:

Gluco-oligosacharyd – naturalny prebiotyk wspierający równowagę mikrobiomu skóry

Kolagen o niskiej masie cząsteczkowej – hydrolizowana forma kolagenu, która skutecznie przenika w głąb skóry, poprawiając jej elastyczność i poziom nawilżenia.

Regularne stosowanie Lotionu sprawia, że skóra staje się wyraźnie gładsza, bardziej sprężysta i intensywnie nawilżona, a jej powierzchnia odzyskuje zdrowy, świeży blask.

Sposób użycia: Porcję lotionu rozgrzej w dłoniach, a następnie delikatnie wklep w skórę twarzy i szyi. Lotion możesz stosować także w ciągu dnia, na makijaż.