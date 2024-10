Jesień to jego czas! To największy hit w pielęgnacji przeciwzmarszczkowej

Kultowa marka beauty zaprasza do swojej wyjątkowej krainy. Zapraszamy do Benemart!

Retinol to absolutnie numer jeden wśród składników przeciwstarzeniowych, dodawany jest on do kosmetyków od lat, jednak dopiero teraz zrobiło się o nim głośno. Działa on rewelacyjne, jednak wymaga odpowiedniego podejścia i wiedzy w użytkowaniu. W dużym skrócie retinol to substancja z grupy retinoidów, czyli pochodnych witaminy A. Przenika on w głąb skóry i pobudza nasze komórki do odnowy. Jego główne zalety stosowania to przede wszystkim wygładzenie zmarszczek, poprawia jędrności skóry, zmniejszenie widoczności porów i rozjaśnienie przebarwień posłonecznych. Jak widać retinol to prawdziwa bomba dla naszej skóry. Co ważne, mogą go stosować posiadacze każdego typu skóry. Jak zacząć przygodę z retinolem?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że na retinol potrzebna jest tolerancja. Znaczy to, że powinniśmy zacząć od kosmetyków z małym stężeniem retinolu i dopiero po kilku tygodniach przejść na te z jego wyższą zawartością. Aby uzyskać pożądane efekty potrzeba około 12 tygodni, w tym czasie należy uzbroić się w cierpliwość i być gotowym na efekty uboczne, takie jakie podrażnienia, przesuszenia i łuszczenie się naskórka. W czasie stosowania retinolu warto ograniczyć pielęgnację do minimum i stosować delikatne produkty o neutralnym pH i nawilżające. Retinol nie lubi się również ze słońcem dlatego też raczej rekomenduje się jego stosowanie w okresie jesienno-zimowym, a krem z filtrem jest wtedy absolutnie niezbędny. Warto również sprawdzić, jak łączą się z retinolem składniki aktywne z innych kosmetyków. Szczególnie zalecana ostrożność jest w przypadku aplikacji kwasów oraz produktów z dużym stężeniem witaminy C.

Odkryj pierwszą wielofunkcyjną kurację przeciwzmarszczkową Embryolisse 5 w 1 – Lait-Crème Rétinol-like. Ten wyjątkowy krem, sformułowany z innowacyjnym składnikiem – roślinnym odpowiednikiem retinolu* pozyskiwanym z francuskiej koniczyny łąkowej – stymuluje produkcję kolagenu i oferuje silne działanie przeciwzmarszczkowe, porównywalne z retinolem, ale pozbawione jego skutków ubocznych.

Dermokosmetyk stanowi naturalną i skuteczną alternatywę dla kuracji retinolem, zapewniając pełne i efektywne działanie przeciwzmarszczkowe w każdym wieku, również dla skóry wrażliwej.

Lait-Crème Rétinol-like 5 w 1 doskonale sprawdzi się jako:

Przeciwzmarszczkowa kuracja nawilżająca

Wygładzająca baza pod makijaż

Regenerująca maska do twarzy

Ujędrniający krem na noc

Rewitalizujące mleczko do ciała

Sekret Lait-Crème Rétinol-like?

Ta wielofunkcyjna kuracja to nowy sekret ekspertów urody i miłośników kultowej serii Lait-Crème. Podstawą formuły Lait-Crème Rétinol-like jest wspólny dla wszystkich kremów Lait-Crème Embryolisse sekretny składnik, który od ponad 70 lat przyczynia się do sukcesu – lipidowa baza, która nawilża, odżywia i chroni każdy typ skóry. Dzięki kremowej i bogatej konsystencji oraz delikatnemu, kwiatowemu zapachowi charakterystycznemu dla Lait-Crème, zapewnia ukojenie i ochronę nawet najbardziej wrażliwej skórze. Ten wyjątkowy krem to także bestseller francuskich aptek, ceniony za swoją skuteczność i wszechstronność.

Kluczowe składniki aktywne:

Ekstrakt z francuskiej koniczyny łąkowej, bogaty w galaktomannany, które stymulują produkcję kolagenu i wygładzają skórę

Nawilżający ekstrakt z aloesu

Odżywcze i zmiękczające masło shea

Ochronny wosk pszczeli

