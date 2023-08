Jesień w pielęgnacji: czas, start. To dobry czas, by przeciwdziałać zmarszczkom

Za starzenie się skóry odpowiada wiele czynników, nie tylko wiek. Promienie słoneczne to około 80 proc. wszystkich procesów starzenia, dodatkowy wpływ ma także nasz styl życia, pielęgnacja, a nawet sposób, w jaki śpimy. Obecnie, nasz wiedza dotycząca starzenia się skóry stoi na dość wysokim poziomie, a kosmetyki dostępne na rynku posiadają składniki aktywne, które w znaczący sposób mogą spowolnić procesy starzenia się skóry. Uznaje się, że po około 25. roku życia pojawiają się pierwsze procesy starzenia się skóry. Niezwykle trudno jest je odwrócić, można je natomiast spowolnić. Co wpływa na procesy starzenia się skóry? To przede wszystkim promienie słoneczne (krem z filtrem to podstawa), dieta, nawodnienia organizmu, palenie papierów, rodzaj spania (śpiąc na brzuchu lub na boku pocieramy skórą o poduszkę) oraz, w końcu odpowiednia pielęgnacja.

Zobacz także: Fenomenalna spódnica dla kobiet po 50-tce. Beata Ścibakówna w spódnicy, którą pokochają panie dojrzałe. To model stworzony dla nich. Elegancja i styl

Retinol to absolutnie numer jeden wśród składników przeciwstarzeniowych, dodawany jest on do kosmetyków od lat, jednak dopiero teraz zrobiło się o nim głośno. Działa on rewelacyjne, jednak wymaga odpowiedniego podejścia i wiedzy w użytkowaniu. W dużym skrócie retinol to substancja z grupy retinoidów, czyli pochodnych witaminy A. Przenika on w głąb skóry i pobudza nasze komórki do odnowy. Jego główne zalety stosowania to przede wszystkim" wygładzenie zmarszczek, poprawia jędrności skóry, zmniejszenie widoczności porów i rozjaśnienie przebarwień posłonecznych. Jak widać retinol to prawdziwa bomba dla naszej skóry. Co ważne, mogą go stosować posiadacze każdego typu skóry. Jak zacząć przygodę z retinolem? Przede wszystkim należy wiedzieć, że na retinol potrzebna jest tolerancja. Znaczy to, że powinniśmy zacząć od kosmetyków z małym stężeniem retinolu i dopiero po kilku tygodniach przejść na te z jego wyższą zawartością. Aby uzyskać pożądane efekty potrzeba około 12 tygodni, w tym czasie należy uzbroić się w cierpliwość i być gotowym na efekty uboczne, takie jakie podrażnienia, przesuszenia i łuszczenie się naskórka. W czasie stosowania retinolu warto ograniczyć pielęgnację do minimum i stosować delikatne produkty o neutralnym pH i nawilżające. Retinol nie lubi się również ze słońcem dlatego też raczej rekomenduje się jego stosowanie w okresie jesienno-zimowym, a krem z filtrem jest wtedy absolutnie niezbędny.

Skuteczna pielęgnacja z retinolem od marki Nacomi Next Level

Na początek Serum retinol 0,25%

Kompleks złożony z 4 form kwasu hialuronowego o różnych rozmiarach i właściwościach zapewnia maksymalne, wielopoziomowe nawilżenie podczas kuracji. Sprawia, że skóra staje się dogłębnie nawilżona od warstwy rogowej, aż po skórę właściwą. Gliceryna wnika w głąb skóry, ułatwiając transport substancji odżywczych w jej wewnętrzne warstwy. Gromadzi i wiąże wodę w naskórku, dzięki czemu zapewnia optymalne nawilżenie na długi czas. Panthenol wraz z ekstraktem z olejków kwiatowych łagodzi podrażnienia i stany zapalne. Przyspiesza podział komórkowy, zwiększając efektywności procesu gojenia i regeneracji. Dodatkowo chroni przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych. Ponadto ekstrakt z olejków kwiatowych odmładza, wygładza i niweluje wolne rodniki.

i Autor: Materiały prasowe Nacomi Next Level

Kiedy Twoja skóra już zna retinol - Serum retinol 0,5%

Skóra starzejąca się produkuje mniej kolagenu, co powoduje, że traci jędrność, wiotczeje i pojawia się na niej coraz więcej głębokich zmarszczek. Retinol, jako najskuteczniejsza forma pielęgnacji skóry dotkniętej oznakami starzenia, stymuluje komórki zwane fibroblastami do zwiększenia naturalnej produkcji kolagenu. Dzięki swoim właściwościom działa nie tylko przeciwzmarszczkowo. Stanowi skutecznie wsparcie w walce z trądzikiem oraz oczyszcza zatkane pory. Złuszcza naskórek i reguluje wydzielanie sebum, zapobiegając powstawaniu wyprysków. Działanie retinolu pozwoli Ci cieszyć się gładką i młodo wyglądającą skórą na dłużej.

i Autor: Materiały prasowe Nacomi Next Level

Coś dla "starych wyjadaczy" - Serum retinol 1%

i Autor: Materiały prasowe Nacomi Next Level