Jesienią 2023 postaw na wiejskie klimaty. Moda na nadchodzący sezon to florystyczne akcenty i dzikość natury

Moda na jesień 2023. Nowa kolekcja maki Bimba Y Lola

Bimba Y Lola to marka, która nie boi się eksperymentować. Dla nich moda to przede wszystkim sposób na wyrażenie siebie i pokreślenie własnego "ja". Produkt marki zawsze są niebanalne i oryginalne. Nie znajdziesz tutaj taśmowych produkcji z sieciówek. Jeżeli szukasz ubrań i dodatków, które będą się wyróżniać i wpasują się w Twój charakter to Bimba Y Lola jest zdecydowanie dla Ciebie.

Zobacz także: Szewc zdradził, jakich butów lepiej nie kupować. Odciski i bóle stóp gwarantowane. Na to zwracaj uwagę kupując buty

Kolekcja na jesień 2023 to przede wszystkim głęboka paleta kolorów i inspiracji prosto z natury. Stanowi on idealnie wyważone połączenie materiałów oraz jesiennych tekstur. To proste, niemalże surowe designy. W kolekcji dominują skóry, krata oraz ziemiste kolory idealnie wpasowujące się w klimat nadchodzącej jesienie. Marka Bimba Y Lola stawia na nieoczywiste połączenia. Gotowa sprawdzić miks zwiewnego jedwabiu z ciepłą wełną? To zdecydowanie będzie hit tego sezonu.

Zobacz najnowszą kolekcję marki Bimba Y Lola i zakochaj się w tych zestawieniach.

i Autor: Materiały prasowe BIMBA Y LOLA

i Autor: Materiały prasowe BIMBA Y LOLA

i Autor: Materiały prasowe BIMBA Y LOLA

i Autor: Materiały prasowe BIMBA Y LOLA

i Autor: Materiały prasowe BIMBA Y LOLA