Jesienią nie zapominaj o słońcu

POWITANIE SŁOŃCA

Oglądanie wschodu słońca to nie tylko praktyka duchowa i zajęcie dla joginów. Oferuje ono także całkowicie mierzalne benefity. Poranne światło sygnalizuje mózgowi, aby się obudził i stymuluje naszą maszynkę do produkcji serotoniny - hormonu szczęścia. Wcześnie rano (maksymalnie do południa) promieniowanie jest łagodniejsze i bardziej łaskawe dla skóry. Właśnie wtedy zachodzi optymalna synteza witaminy D. Pozwól, by słońce oświetliło twoje ręce i nogi podczas porannego spaceru czy zajęć jogi. Aby zwiększyć naturalne zapasy witaminy D, pozwól sobie na przebywanie w słońcu bez filtra około 10 minut, ale jeśli tylko zacznie ci się robić za gorąco lub poczujesz, że możesz się czerwienić, poszukaj cienia albo wróć do domu i posmaruj się filtrem. Jeśli zamierzasz spędzić dzień na świeżym powietrzu, przed nałożeniem filtra wklep w buzię serum z witaminą C, ponieważ optymalizuje ona skuteczność filtra SPF.

JEDZ ŚWIATŁO

Jedzenie ma moc. Potrafi przygotować ciało na promieniowanie słoneczne, sprawić, że nie będzie ono dla nas tak agresywne. Naturalne pokarmy bogate w pigmenty pomagają chronić naszą skórę od wewnątrz — działając niemal jako wewnętrzny filtr SPF. Warto sięgać po owoce i warzywa bogate w likopen - ten przeciwutleniacz, który nadaje owocom czerwony kolor (arbuzy, pomidory, truskawki i maliny), pochłania zarówno promieniowanie UVA, jak i UVB. Zamiast kawy wybierajmy matchę, ponieważ zielona herbata bogata w minerały, witaminy i polifenole chroni przed słońcem od wewnątrz i pomaga zmniejszyć ogólny stan zapalny organizmu. Ten napój poprawia też nastrój (to zbadane!). Przy każdym przygotowaniu posiłku pamiętajmy o kurkumie, ciemnozielonych warzywach liściastych oraz jagodach. Możemy też uzupełniać braki witaminy D3 właśnie poprzez jedzenie. D3, czyli inaczej cholekalcyferol, znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak: tłuste ryby, wątroba czy żółtka jaj. Brak witaminy D obniża odporność organizmu, a na poziomie emocjonalnym wyzwala uwalnianie naszej ulubionej serotoniny. Warto również pamiętać, że oprócz dobrze dobranej diety możemy skorzystać z odpowiedniej suplementacji, która zapewni nam dodatkową ochronę.

SPRAWDŹ: Medilâge anti âge 495 ZŁ/30 kapsułek

Medilâge anti âge to formuła łącząca dwa opatentowane składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD® radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. AstaPure ® Arava to bogaty w unikalne składniki ekstrakt z alg Haematococcus pluvialis uprawianych w ekstremalnych warunkach pustyni Arava. Zawarta w algach Arava astaksantyna chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i światła niebieskiego. Zabezpiecza również DNA białek i lipidów przed uszkodzeniami antyoksydacyjnymi oraz szkodliwym wpływem środowiska. Dodatkowo działa synergistycznie, nasilając działanie innych przeciwutleniaczy, takich jak witaminy E i C. Testy potwierdzają, że hamuje ona uszkodzenia komórek spowodowane wolnymi rodnikami i ekspozycją na promieniowanie UV.

CHROŃ SIĘ MĄDRZE

Odpowiednio dobrany, nowoczesny filtr, który nie tylko chroni, ale dodatkowo pielęgnuje albo wręcz naprawia powstałe już uszkodzenia – to gwarancja pięknej i młodo wyglądającej skóry. Nawet jeśli kochasz bywać na słońcu!

SPRAWDŹ: ZO® SKIN HEALTH SHEER FLUID SPF50

ZO® SKIN HEALTH SHEER FLUID SPF50 to transparentny, mineralny filtr przeciwsłoneczny w emulsji z efektem naturalnej cery bez makijażu. Zapewnia on potrójny zakres ochrony Triple Spectrum Protection® przed promieniowaniem UVA + UVB, światłem widzialnym HEV (niebieskim) oraz promieniowaniem IR-A. Dzięki innowacyjnej technologii pigmentowej, 22% tlenek cynku wchłania się, idealnie dopasowując do każdego odcienia skóry bez pozostawiania filmu. Jakby tego było mało zawarty w nim kompleks antyoksydacyjny o przedłużonym uwalnianiu przez cały dzień, zabezpiecza skórę przed działaniem czynników środowiskowych.

SPRAWDŹ: SESDERMA REPASKIN SILK TOUCH COLOR FOTOPROTECTOR SPF50

SESDERMA REPASKIN SILK TOUCH COLOR FOTOPROTECTOR SPF50 koloryzujący fotoprotektor słoneczny o jedwabistym wykończeniu to krem koloryzujący, liposomowy fotoprotektor do twarzy, który chroni przed promieniowaniem UV i zwalcza uszkodzenia posłoneczne. Dzięki zawartości filtrów chemicznych jest dostosowany do każdego rodzaju skory i każdego fototypu. Innowacyjna technologia SHIELD-SYSTEM (filtry fizyczne i chemiczne oraz ochrona IR, antyoksydanty i enzymy naprawcze), nie tylko chroni, ale też zapobiega uszkodzeniom komórkowym i zwalcza fotostarzenie. Nowa, innowacyjna konsystencja, jedwabista w dotyku, niewidoczna na skórze. Cała linia Sesderma REPASKIN zapewnia ochronę przeciwsłoneczną na poziomie DNA, bo formuła produktów zawiera enzymy naprawiające DNA i efektywnie neutralizujące foto uszkodzenia.

