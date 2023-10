Spowolnij procesy starzenia się skóry

Australijski genetyk dr David Sinclair od lat bada kwestię starzenia się i możliwości powstrzymania tego procesu. Według niego nasze geny decydują o tym zaledwie w 20%, cała reszta to nasze wybory żywieniowe i tryb życia, jaki prowadzimy. Zapytany o praktykę, która jest w stanie przedłużyć nasze życie i – co więcej – sprawić, że będziemy znacznie zdrowsi, dr Sinclair stawia przede wszystkim na dietę roślinną i okresowe głodówki, mocną redukcję alkoholu, stosowanie metod pomagających się odstresować (ale uwaga: nic na siłę, dopasowanych do siebie, takich, których będziemy chcieli używać z przyjemnością), codzienną dawkę ruchu, choćby spacer (przeciętnie 8 godzin pracy siedzącej warto zrównoważyć co najmniej godziną aktywności). Oczywiście, nie odnosi się do dzieci czy młodych osób, których organizm nadal się rozwija, ale do dorosłych. Ze składników diety, które ceni szczególnie wymienia przede wszystkim sirtuiny. Znajdziemy je na przykład: w papryczkach chili, oliwie z oliwek, jarmużu, selerze naciowym, czerwonej cebuli, natce pietruszki. Sam Sinclair deklaruje też, że codziennie rano płucze usta olejem kokosowym, wypija szklankę ciepłej wody z cytryną, a w ciągu dnia raczy się przynajmniej dwiema filiżankami matchy.

Zobacz także: Idealny podkład dla skóry dojrzałej na zimę. Zakryje wszelkie niedoskonałości, a nie podkreśli zmarszczek. Działa jak Photoshop w płynie

DOTYK CZYNI CUDA

Jeśli chodzi o młodość skóry – ogromne znaczenie ma codzienna pielęgnacja. I wcale nie chodzi tylko o kosmetyki, ale także o to, jak je nakładasz. Azjatki od wieków stosują masaż twarzy – poprawia on ukrwienie, dotlenia skórę, zmniejsza obrzęki i utrzymuje mięśnie twarzy w optymalnej formie. Możesz używać rollera lub płytki gua-sha – ponieważ naturalny kamień, dodatkowo można schładzać w lodówce – a niska temperatura dodatkowo stymuluje skórę do samoodnowy. Rollery i gua-sha pomagają też usunąć toksyny i cudownie relaksują. Taki masaż zwiększa też wchłanialność produktów kosmetycznych, które nałożymy na skórę.

WYBIERZ MĄDRZE

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris Firming Remodelling Mask

EISENBERG Paris Firming Remodelling Mask to intensywne działanie przeciw starzeniu się skóry i natychmiastowy efekt liftingu i ujędrnienia na cały dzień. Produkt - lekka emulsja- zawiera mikrokapsułki Witamin A i E, Olej z Pestek Winogron, Wyciągi z Zielonej Herbaty, które zapobiegają utracie jędrności, redukują zmarszczki oraz przebarwienia pigmentacyjne. Maseczka specjalnie przeznaczona do pielęgnacji skóry twarzy i okolic oczu. Maseczka ujędrniająco – modelująca EISENBERG Paris jest dostosowana do wszystkich rodzajów cery oraz dla osób w każdym wieku i jest w stanie doskonale sprostać tym wymaganiom. Efektem jest redukcja zmarszczek, natychmiastowo gładsza, jędrniejsza i bardziej rozświetlona skóra. Kosmetyk nie zawiera żadnych barwników oraz perfum.

i Autor: Materiały prasowe EISENBERG