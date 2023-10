Idealny podkład dla skóry dojrzałej na zimę. Zakryje wszelkie niedoskonałości, a nie podkreśli zmarszczek. Działa jak Photoshop w płynie

W pielęgnacji skóry nadal kwitnie lato z produktami marki Nacomi. Masło do ciała o zapachu letnich truskawek połączonych ze słodkim mango, intensywnie pielęgnuje, nawilża i odżywia skórę. Ten sam zapach odnajdziesz w delikatnie złuszczającym peelingu.

RadicalMed to profesjonalna marka, którą znajdziesz w aptekach. Ich produkty do pielęgnacji włosów pomogą osobom zmagającym się z wszelkiego rodzaju problemami skórnymi na głowie. Dziś polecamy odbudowujący szampon oraz ten dedykowany osobom z AZS oraz łuszczycom. Redukuje on poziom swędzenia i koi skórę głowy.

Nie zapominaj o nawilżaniu. Sezon grzewczy i niskie temperatury sprzyjają przesuszaniu się skóry. Marka tołpa ma w swojej ofercie hialuronowe serum-booster głęboko nawilżające. Serum-booster dzięki swojej płynnej konsystencji głęboko wnika w skórę silnie ją nawilżając, łagodząc podrażnienie i wspomagając regenerację mikrouszkodzeń. Głęboko nawilżające serum-booster tołpa zatrzymuje nawilżenie w głębi skóry i zapobiega jego utracie przez całą dobę. Przywraca odpowiednie pH i przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji.

Marka Nivea stawia na działanie przeciwzmarszczkowe. Linia Expert Filler Cellulatr to dwa kosmetyki, które łączą w sobie odżywcze nawilżanie z działaniem przeciwzmarszczkowym. Skoncentrowane serum anti-age to bogata formuła, która wygładza drobne zmarszczki, zaś wypełniające serum hialuronowe to lekka forma, która natychmiastowo odżywia i ujędrnia cerę.

Up To 24 Hours Stay Foundation to mocno kryjący podkład do twarzy Golden Rose, który sprawdzi się do przygotowania różnego rodzaju makijaży. Charakteryzuje go mocne krycie – aż do 24 godzin, zastygająca wodoodporna formuła i półmatowe wykończenie, dzięki któremu cera będzie wyglądała zdrowo i promiennie. Z jego pomocą wykonamy zarówno codzienny makijaż, jak i ten na specjalne okazje. Dostępnych jest 8 kolorów w trzech tonacjach: ciepłej, neutralnej i chłodnej, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Niech się dzieje na ustach. W makijażu ust coraz modniejszy jest błysk, a do łask wracają olejki i balsamy. Marka Celia w swojej ofercie posiada delikatnie błyszczki z lśniącymi drobinami. Podkreślą one naturalny kolor ust i sprawią, że będą sie one mieniły w blasku słońce. To hit w makijażu, obok którego ciężko przejść obojętnie.